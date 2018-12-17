新港城實呎失守1.6萬 高位跌逾一成

明報記者 鄭錦玲

區內代理表示，新港城上月全月僅4宗成交，但本月不足半個月已錄得3宗成交，平均實呎約15500元。資料顯示，其中一宗成交為M座低層06室，實用面積338方呎（建築面積461方呎），兩房間隔。原業主起初開價約540萬元，最終減價20萬元，以520萬元易手，實呎15385元。原業主2008年185萬元購入，持貨10年，帳面獲利約335萬元離場或約1.8倍。

麗港城兩房740萬 今年新低

九龍東二手樓市場銷情，受觀塘新盤影響，區內有業主選擇劈價易手。市場消息指，藍田麗港城4期21座高層C室，實用517方呎（建築644方呎），屬兩房間隔，單位可望海景。

據悉，原業主以約950萬元放售，累減210萬元至740萬元易手，實呎14313元，為屋苑今年新低價成交。原業主2013年以521萬元購入，帳面獲利219萬元或42%。麗港城同座樓高一層的G室，面積與新售出單位相若，今年5月以783萬元售出，現同類單位做價下跌43萬元或5.5%。

荃灣中心錄得一宗「多按盤」減價的成交。美聯分行首席高級營業經理鍾家豪表示，荃灣中心14座低層F室，實用377方呎，屬兩房間隔，原業主9月放盤時開價530萬元，累減85萬元至445萬元易手，實呎11804元。

荃中「多按盤」445萬易手

原業主由今年7月起向3間財務公司承做一按及二按。原業主1995年以140萬元購入，帳面獲利約305萬元或2.2倍。

不過，將軍澳都會駅錄得一宗近月罕見的逆市破頂成交。中原副分區營業經理伍錦基表示，將軍澳都會駅5座高層H室，實用面積888方呎，屬4房間隔，原業主上月以1800萬元放盤，最終減價160萬元至1640萬元易手，實呎18468元。

都會駅實呎1.8萬雙破頂

原業主2010年1038萬元購入，帳面獲利602萬元或58%。此外，對上同類單位於今年6月成交，當時一伙2座低層H室，面積相同，以1465萬元沽出，實呎1.64萬元。

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