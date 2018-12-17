經濟
二手放大鏡

香港地產

下一篇 上一篇

新港城實呎失守1.6萬 高位跌逾一成

【明報專訊】觀塘區有新盤以低於市價開售，帶動二手市場業主減價放售。馬鞍山新港城本月呎價失守1.6萬元，較今年7月高位低逾一成。區內代理稱，新港城業主普遍調高減價幅度，有買家趁機入市，料本月成交量有機會反彈。

明報記者 鄭錦玲

區內代理表示，新港城上月全月僅4宗成交，但本月不足半個月已錄得3宗成交，平均實呎約15500元。資料顯示，其中一宗成交為M座低層06室，實用面積338方呎（建築面積461方呎），兩房間隔。原業主起初開價約540萬元，最終減價20萬元，以520萬元易手，實呎15385元。原業主2008年185萬元購入，持貨10年，帳面獲利約335萬元離場或約1.8倍。

麗港城兩房740萬 今年新低

九龍東二手樓市場銷情，受觀塘新盤影響，區內有業主選擇劈價易手。市場消息指，藍田麗港城4期21座高層C室，實用517方呎（建築644方呎），屬兩房間隔，單位可望海景。

據悉，原業主以約950萬元放售，累減210萬元至740萬元易手，實呎14313元，為屋苑今年新低價成交。原業主2013年以521萬元購入，帳面獲利219萬元或42%。麗港城同座樓高一層的G室，面積與新售出單位相若，今年5月以783萬元售出，現同類單位做價下跌43萬元或5.5%。

荃灣中心錄得一宗「多按盤」減價的成交。美聯分行首席高級營業經理鍾家豪表示，荃灣中心14座低層F室，實用377方呎，屬兩房間隔，原業主9月放盤時開價530萬元，累減85萬元至445萬元易手，實呎11804元。

荃中「多按盤」445萬易手

原業主由今年7月起向3間財務公司承做一按及二按。原業主1995年以140萬元購入，帳面獲利約305萬元或2.2倍。

不過，將軍澳都會駅錄得一宗近月罕見的逆市破頂成交。中原副分區營業經理伍錦基表示，將軍澳都會駅5座高層H室，實用面積888方呎，屬4房間隔，原業主上月以1800萬元放盤，最終減價160萬元至1640萬元易手，實呎18468元。

都會駅實呎1.8萬雙破頂

原業主2010年1038萬元購入，帳面獲利602萬元或58%。此外，對上同類單位於今年6月成交，當時一伙2座低層H室，面積相同，以1465萬元沽出，實呎1.64萬元。

[二手放大鏡]

相關字詞﹕都會駅 麗港城 劈價成交 新港城

上 / 下一篇新聞

內地富豪疑水緊 薄扶林屋地易手 妻辭物業控股公司董事 匯銀主要股東入主
內地富豪疑水緊 薄扶林屋地易手 妻辭物業控股公司董事 匯銀主要股東入主
匯銀三度改名轉主業 去年委兩年輕女任高層
匯銀三度改名轉主業 去年委兩年輕女任高層
內地流動性收緊 民企大股東押股套現成風
內地流動性收緊 民企大股東押股套現成風
中美貿戰影響微 筆克：滬進博會增商機
中美貿戰影響微 筆克：滬進博會增商機
公布Webb持股逾5% 主席：非公司主動
公布Webb持股逾5% 主席：非公司主動
加州法院 凍結賈躍亭資產
加州法院 凍結賈躍亭資產
貝萊德韓艾飛：電池股起革命 股價回落可留意
貝萊德韓艾飛：電池股起革命 股價回落可留意
投資精靈﹕中資電池廠商 A股選擇更多
投資精靈﹕中資電池廠商 A股選擇更多
芝商所區睿凌：地緣局勢降溫 軍工股領油價跌
芝商所區睿凌：地緣局勢降溫 軍工股領油價跌
延長石油Deruyck：看好石油需求 加國產量冀5年翻兩番
延長石油Deruyck：看好石油需求 加國產量冀5年翻兩番
愛爾蘭匯款商伙康宏推手機錢包 明年首季面世 主打外傭匯款市場
愛爾蘭匯款商伙康宏推手機錢包 明年首季面世 主打外傭匯款市場
稱港KYC反洗錢法律要求與歐洲相若
稱港KYC反洗錢法律要求與歐洲相若
中央經濟會議周三舉行 料維持「穩增長」目標
中央經濟會議周三舉行 料維持「穩增長」目標
加工楊樹造家具 中國優材助客打入天貓電商
加工楊樹造家具 中國優材助客打入天貓電商
傳遞娛樂內地製劇集綜藝節目 走小品路線
傳遞娛樂內地製劇集綜藝節目 走小品路線
內地二手樓價跌幅擴大
內地二手樓價跌幅擴大
張兆聰﹕小心中央炮製新泡沫
張兆聰﹕小心中央炮製新泡沫
環球數據前瞻
環球數據前瞻
錦州銀行配股集資逾82億
錦州銀行配股集資逾82億
南戈壁：前高層或涉嚴重欺詐
南戈壁：前高層或涉嚴重欺詐
金子：領展套現加碼投資 Call 15216
金子：領展套現加碼投資 Call 15216
張兆聰﹕海螺創業轉型 估值吸引
張兆聰﹕海螺創業轉型 估值吸引
謝紹榮﹕樓巿沒泡沫 何來爆破？
謝紹榮﹕樓巿沒泡沫 何來爆破？
買兒童危疾保險 留意疾病定義
買兒童危疾保險 留意疾病定義
楊書健﹕傳統物業價高 另類地產尋出路
楊書健﹕傳統物業價高 另類地產尋出路
謝偉銓﹕監管鐵路工程 入則不再豁免
謝偉銓﹕監管鐵路工程 入則不再豁免
溫傑﹕火鍋季節到 海底撈突破橫行區
溫傑﹕火鍋季節到 海底撈突破橫行區
黃德几﹕化工產品需求殷 建滔21元吸
黃德几﹕化工產品需求殷 建滔21元吸
許繹彬：華為案餘波未了
許繹彬：華為案餘波未了
內地力谷5G 嚴選設備股 分析：中國鐵塔現價可短炒
內地力谷5G 嚴選設備股 分析：中國鐵塔現價可短炒
陸振輝：善用時間格價 退休旅行慳錢多
陸振輝：善用時間格價 退休旅行慳錢多
陳增濤：香港過江龍 收購Château Bellefont-Belcier
陳增濤：香港過江龍 收購Château Bellefont-Belcier
黃國英﹕跌巿撈底要有膽識技巧
黃國英﹕跌巿撈底要有膽識技巧
陸振球﹕隨「投資時鐘」買高息穩陣股
陸振球﹕隨「投資時鐘」買高息穩陣股
陸振球﹕投資初創竅門
陸振球﹕投資初創竅門
林少陽﹕2019投資播種佳年？
林少陽﹕2019投資播種佳年？
技術取勝：恒生月線守上升軌
技術取勝：恒生月線守上升軌
看圖析市：恒指26700點之下做淡
看圖析市：恒指26700點之下做淡
潘迪藍：葡萄酒大國誰先倒？
潘迪藍：葡萄酒大國誰先倒？
李順威：人心偏淡最困擾美股
李順威：人心偏淡最困擾美股
劉思明﹕低吸地產濠賭高息股
劉思明﹕低吸地產濠賭高息股
何啟聰：倘重上75元 反手做淡平保
何啟聰：倘重上75元 反手做淡平保
憧憬內地放水 國指購26055
憧憬內地放水 國指購26055
中移考驗百天線 博反彈購15528
中移考驗百天線 博反彈購15528
周顯﹕「公司增持是好消息」乃錯誤概念
周顯﹕「公司增持是好消息」乃錯誤概念
何國良﹕動漫影響遠超想像
何國良﹕動漫影響遠超想像
王弼﹕儲錢等英硬脫歐掃貨
王弼﹕儲錢等英硬脫歐掃貨
曾淵滄﹕抗貿戰 留意基建股
曾淵滄﹕抗貿戰 留意基建股
龍淵子﹕內房鬆綁無懸念 股債可期
龍淵子﹕內房鬆綁無懸念 股債可期
湯文亮：港樓危在資金流走
湯文亮：港樓危在資金流走
陳永傑：公營屋短缺 私樓更不足
陳永傑：公營屋短缺 私樓更不足
廖偉強：蝕底即是着數
廖偉強：蝕底即是着數
布少明：政府應有明確減辣機制
布少明：政府應有明確減辣機制
李志成：抗跌力強 豪宅價量看俏
李志成：抗跌力強 豪宅價量看俏
郭思治．推介股份：光大國際（0257）
郭思治．推介股份：光大國際（0257）
梁冠業．推介股份：領展（0823）
梁冠業．推介股份：領展（0823）
李嘉廉．推介股份：港鐵（0066）
李嘉廉．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：電能（0006）
涂國彬．推介股份：電能（0006）
盧楚仁：加國樓市或成計時炸彈
盧楚仁：加國樓市或成計時炸彈
龐寶林：環球震盪 宜股債混合
龐寶林：環球震盪 宜股債混合
土瓜灣新盤戰 瑧尚擬下月登場 1房戶逾八成 新世界稱貼市價開盤
土瓜灣新盤戰 瑧尚擬下月登場 1房戶逾八成 新世界稱貼市價開盤
藝人蘇頌輝擬斥千萬購凱滙兩房
藝人蘇頌輝擬斥千萬購凱滙兩房
將中3房呎價跌穿1.4萬 今年低位
將中3房呎價跌穿1.4萬 今年低位
今年物業買賣料7245億 歷史第三高
今年物業買賣料7245億 歷史第三高
泓碧兼融分層洋房 高層享雙海景
泓碧兼融分層洋房 高層享雙海景
7款旅遊保長者條款大比併
7款旅遊保長者條款大比併