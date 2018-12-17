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泓碧兼融分層洋房 高層享雙海景

【明報專訊】碧桂園（2007）與宏安地產（1243）等合作的馬鞍山新盤泓碧，為碧桂園在港首個樓盤，11月開售至今累售約30個單位；項目分層戶及洋房兼備，是繼新地（0016）雲海外，白石區內再有獨立洋房供應的全新屋苑。與白石近年新盤一樣，泓碧以海景作賣點，項目北方面向吐露港，南方面向海星灣，料部分高層戶可享雙海景優勢。

明報記者 謝穎怡

攝影 劉焌陶

泓碧位於馬鞍山耀沙路11號，鄰近新地雲海、長實（1113）星漣海等新盤。項目預計2021年1月底落成，樓花期約26個月；全盤提供547伙，標準戶實用面積由271方呎起，屬1房間隔，其中實用300方呎以下標準1房戶主要分佈於低座住宅大廈。

最細1房271呎起

至於2房單位佔全盤近42%，屬項目主打戶型，2房戶可分作3類，包括實用面積453至525方呎的2房（開放式廚房）、實用面積520方呎的2房（開放式廚房連儲物房）及實用面積504至579方呎的2房戶。發展商表示，市場對開放式廚房及「梗廚」均有需求，但開放式廚房適合面積較細的單位，同時定價較低，買家容易購入。另項目提供13幢洋房，實用面積3310至5289方呎，另有66伙特色戶，料未來以招標形式推售。

提供開放式「梗廚」兩款選擇

項目設3個示範單位，3房連裝修示範單位以3座8樓A室為藍本，實用829方呎，連30方呎露台。單位大門採用子母門設計及電子門鎖。室內裝修風格時尚高雅，以白色、金色等為主，牆身採用鏡面裝飾，增加空間感。廚房空間寬敞，提供歐洲品牌家電，有通風窗。

3間睡房坐向與大廳相同，並以走廊連接。設計師將其中一間睡房改作書房，為住戶提供工作間隔。主人睡房位處走廊盡頭，外連工作平台，房內放置大牀後仍可三邊上落牀，旁邊有衣櫃、牀頭櫃等。主人浴室以石材鋪砌，備有浴缸。發展商同時開放上述交樓標準示範單位，並指項目所有3房戶均以套房設計，有預留衣櫃位置，另住戶可跟隨自己喜好更換單位燈掣外觀圖案。

另外，1房示範單位以3座8樓G室為藍本，實用309方呎，全盤1房單位均採用開放式廚房。單位浴室位於睡房旁，可同時作為套房設計。值得留意是，項目內存有斜坡，發展商早前透露，項目管理費將參考市場水平，預料每實呎約5元，會包括斜坡維修費用，惟數字將於交樓時再落實。

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