今年物業買賣料7245億 歷史第三高

按月方面，12月暫錄1238宗整體登記、涉124.1億元，料全月將錄2600宗及涉260億元（具體反映11月市况），較11月錄3953宗及433.3億元，分別下跌34.2%及40%，原因是11月市况轉淡，發展商暫停推盤，加上12月適逢聖誕節長假期，工作日數減少，以致買賣登記數字明顯回落。

近期觀塘凱滙熱賣，有助刺激整體市場，預料1月登記數字將會回升。

一手私宅買賣宗數 按年跌17%

一手私宅方面，今年暫錄15,222宗登記、涉2185億元，料全年錄1.54萬宗及涉2210億元，較去年錄1.85萬宗及2428.8億元，分別跌近17%及9%。雖然一手交投回落，但金額仍將為歷史次高，僅低於去年。

按月方面，12月暫錄150宗一手註冊及涉42.8億元，料全月錄330宗及涉65億元，料兩項數字均為2016年2月後的34個月新低紀錄；本月暫時最高登記新盤為億京大埔白石角海日灣，錄得25宗及涉6.1億元。

二手註冊額料錄3320億 歷來第三高

另二手私宅今年暫錄37,823宗、涉3217.7億元，預料全年錄約3.9萬宗及涉3320億元，較去年上升1.9%及11.1%，當中二手註冊金額將為歷史第三高，僅低於2010年的4179億元和1997年的5280億元。