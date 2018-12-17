將中3房呎價跌穿1.4萬 今年低位

美聯營業經理林志堅表示，上述將軍澳中心2座高層F室，實用面積684方呎，屬3房套房間隔，8月以1170萬元放售，至10月減價至1000萬元，但仍然無人問津，11月再減價至980萬元，近日最終以950萬元售出，即累積減價220萬元或約19%，實呎13,889元，料為屋苑今年最低呎價成交。

由於原業主於2010年以585萬元購入，雖然今次大幅減價出貨，持貨8年，帳面仍獲利365萬元，單位升值62%。

代理高層減價百萬後沽CAPRI

林志堅續稱，將軍澳同區半新盤CAPRI、實用面積842方呎的第10A座中層A室三房單位，今年6月叫價1520萬元放售，新近以1418萬元售出，實呎16,841元，即累積減價102萬元或約7%。

資料顯示，原業主為中原一名區域董事，於2015年11月以1144.3萬元一手買入，持貨3年，帳獲利273.7萬元或24%。

翠林邨未補價實呎4199元 今年新低

除私樓外，代理消息指，將軍澳公屋翠林邨5座高層24室，實用面積381方呎，以160萬元（未補地價）成交，實呎僅4199元，料為屋邨今年未補價市場呎價新低。

另中原統計，十大屋苑過去兩日錄得4宗成交，與前周相同，但除東涌映灣園及天水圍嘉湖山莊外，其餘8個屋苑錄得零成交，包括港島東太古城和康怡花園、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、荔枝角美孚新邨和沙田第一城。

十大屋苑周末錄4成交

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場剛性需求仍然存在，新界區上車盤仍錄成交，惟願意減價的業主不多，買家亦需要時間尋覓筍盤，加上年底為傳統淡市，買家相當觀望。

美聯住宅部行政總裁布少明亦稱，年底節日氣氛漸濃，準買家入市審慎，加上新盤低價開售搶去購買力，故二手交投表現受壓。