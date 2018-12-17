藝人蘇頌輝擬斥千萬購凱滙兩房

次輪暫收4200票 超額10倍

事實上，陳煒在剛過去周六亦曾到場參觀凱滙示範單位，並即場入票希望購買3房戶。昨日蘇頌輝到場參觀，並表示正準備結婚，計劃斥資約1000萬元購買凱滙實用面積約500至600方呎兩房戶自用，他表示，參觀示範單位後覺得單位間隔具彈性，加上他有不少工作都位於九龍區，而項目位於新中央商務區（CBD），所處位置亦鄰近港鐵觀塘站，故有意入市。

另信置營業部聯席董事田兆源表示，凱滙明日將發售次輪383個單位，以定價計市值超過60億元，當中兩房及三房戶最多，分別佔52%及37%，另有少部分一房及四房單位，該批單位將於今日下午2時截票。

市場消息指，該盤至昨晚共收逾4200票，超額認購10倍。資料顯示，凱滙上周首推488個單位售罄，套現約57億元，平均成交實呎約17,831元。

泓碧沽4伙 特色戶呎售1.98萬

此外，內房碧桂園（2007）牽頭發展的馬鞍山泓碧，過去兩日共售出4個單位，包括2座地下F室，屬實用面積496方呎連493方呎花園特色戶，成交價982.1萬元、實呎1.98萬元；另1座6樓實用面積315方呎G室，成交價569.5萬元、實呎1.8萬元。泓碧上月開售至今，暫時累沽約35伙單位。

中銀調低未補價居屋按息

另市場消息指，中銀香港（2388）上周調低未補地價居屋物業按揭息率，由原先的P減2.75厘（P現為5.125厘），降至最新P減2.85厘，意味實際息率由2.375厘減至2.275厘，較私樓按息為低，最低貸款額為100萬元，另中銀亦調升居屋按揭現金回贈率至2.05%，惟上述貸款須於明年1月底前提取。