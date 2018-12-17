土瓜灣新盤戰 瑧尚擬下月登場 1房戶逾八成 新世界稱貼市價開盤

明報記者 林可為

正當新地部署短期推出土瓜灣北帝街Downtown 38之際，新世界旗下九龍城道瑧尚，市場預計短期有機會獲當局批出預售樓花同意書。新世界營業及市務總經理黃浩賢回應查詢時稱，項目如獲批發預售批文，會於短期內開展宣傳推廣，極有機會成為新世界明年頭炮開售全新盤。

黃浩賢：對市區中小單位極具信心

對凱滙首輪銷售紅盤高開，令新盤市場氣氛好轉，黃浩賢強調，集團對市區中小型單位的承接力極具信心，並表示會根據開盤時的具體市况，以貼市價水平推售瑧尚。

事實上，新世界近年不乏發展市區新派單幢盤的經驗，如同系西營盤已屆現樓的瑧蓺，新近以835萬元沽出一伙頂層開放式單位，樓盤目前僅餘最後2伙待售；上述新成交單位為33樓E室，實用面積221方呎，折合實呎37,783元。

瑧蓺個別單位實呎高逾4.6萬元，項目去年11月開售至今已經累沽248伙、套現近22億元。

瑧蓺頂層開放式戶 呎價撲3.8萬

預計2021年3月落成的瑧尚，樓花期長約27個月，共提供294伙單位，主要提供1房及2房單位；當中主打1房戶，佔全盤逾80%。另新世界早前表示，項目逾七成單位向東南，估計部分中高層單位可俯瞰啟德新發展區及維港景致。

資料顯示，新世界於2016年初奪得上述市建局九龍城道、上鄉道地盤的發展權；項目佔地約14,897方呎，可建住宅樓面約11.17萬方呎，市建局規定單位最細面積不可小於260方呎，項目基座另設逾2萬方呎商業樓面。

Downtown 38日內上載樓書

至於新地Downtown 38，預計日內上載樓書，最快本周開價，以及向傳媒開放示範單位。新地副董事總經理雷霆日前表示，Downtown 38或於聖誕節假期前後開售，並預告「一定有單位售價是低於600萬元」。

Downtown 38各標準樓層每層設11伙，每層設有8伙1房戶，實用面積約由300至309方呎，另每層設有3伙兩房戶，實用面積約377至414方呎；標準戶全部採用開放式廚房設計，項目預計於2020年3月落成，樓花期長約15個月。