李志成：抗跌力強 豪宅價量看俏

談起豪宅，究竟普遍市民認為要達到什麼價格水平才稱得上為「豪宅」？香港置業於12月份進行的最新調查顯示，最多市民認為物業價格最少達2000萬元以上，才稱得上豪宅，佔比達33.7%，認為至少達3000萬上的比例則以26.6%居次，至於認為5000萬及1000萬元以上的比例分別佔16.9%及16.1%，認為需達1億元以上的比例最少，只有約6.7%。根據本行研究部資料顯示，今年截至12月10日，逾2000萬元一手私樓註冊錄2285宗，比率佔整體一手私樓註冊量14.8%，比率較2017年全年升2個百分點。二手方面，今年截至12月10日逾2,000萬元二手住宅註冊錄1724宗，已超越2017年全年。

事實上，豪宅交投之所以可看高一線，原因有三：首先，豪宅供應比中小型住宅少，豪宅物業較保值，抗跌力高；第二，業主持貨力強，叫價硬淨，只有個別業主願意減價售出；第三，買家實力多雄厚，未必受息率走勢等外圍因素影響入市。

現時中美貿易戰未完全平息，豪宅業主亦採取惜售策略靜觀其變，預計待90日休戰結束後，至明年初中美局勢會緩和，相信屆時內地客入市信心回升。未來粵港澳大灣區發展規劃將吸引更多實力雄厚買家來港置業，當中不少億元以上洋房勢成追捧目標，預料明年豪宅價量仍看俏。

香港置業行政總裁

[李志成]