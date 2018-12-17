布少明：政府應有明確減辣機制

在此回應特首的說法，筆者認為，現階段是否有需要減辣仍有待討論，但是對於廣大急於上車的市民而言，需要知道的不單是樓價實質調整多少，反而是政府有沒有明確的「減辣」機制，又或是時間表，列明要到什麼情况，才有「減辣」可能。莫衷一是，極可能影響市場人士的判斷，或令升斗市民入錯市，亦令地產業界難以因應政策調整售樓措施。

今年上半年樓價曾創出新高，註冊量亦維持高水平。但到下半年，市况走勢急轉直下，中美貿易戰是今年樓市由旺轉靜的最大「分水嶺」，樓價調整幅度亦漸見顯著，受悲觀氣氛影響，二手樓價從高位回調，「美聯樓價指數」較高位176.54點累跌約6.97%，並重返3月下旬水平。

市場的悲觀氣氛拖累住宅交投於下半年一路低沉，成交創自2016年初樓市冰封之後的新低。總結全年市况，受樓價一度高企帶動，今年新盤「額量齊跌」，至於二手方面則料「額升量跌」。

展望2019年，本地樓價雖然料持續出現跌勢，暫未見暴跌之虞，估計調整幅度約10%之內。然而，樓價的實際走勢，將視乎屆時的市場氣氛，如貿易戰繼續紓緩甚或解決糾紛，中美關係重回正軌，樓價走勢或較預期為佳。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]