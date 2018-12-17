廖偉強：蝕底即是着數

地產代理這個行業，因為要經常面對客人，作為中間人的角色，又要面對業主，又要討好客人，久而久之，磨練了一張鋒利的嘴巴，好聽的叫做口齒伶俐，相反的叫做口甜舌滑。很多地產代理都會自視聰明，這個行業相對比較自由，加上地產代理的價值就是，不理是黑貓或白貓，捉到老鼠就是好貓！

紀律能夠磨練人的意志，自律更加是成功道路上的一種元素。遲到、早退及不專心工作的人，看似着數，這些人付出的時間相對比較少，偶爾在運氣之下得到的回報比較多，就會相信自己是聰明，但日子過去，就出現龜兔賽跑的結果，容易失去更多東西！往往是成功人士看似蝕底，最後當然是收穫比別人多。

發展商仍有利可圖 造就加價空間

香港由於地少人多，對房屋的需求不斷增加，再加上中國人對磚頭的喜愛，形成香港的樓價不斷上升，發展商亦成為地產霸權的始作俑者。近期，樓市受中美貿易戰及息口等的影響，樓價應聲倒地，部分二手市場的樓價已經下跌超過一成，成交亦開始增加。部分精明的發展商當然不會坐以待斃，嘗試扭盡六壬去搶佔市場僅餘的買家，最近就有發展商低於市價三成去推盤，這個情况看似蝕底，實為着數；原因很簡單，這個價錢推售，發展商仍然是有利可圖，兼且市場的買家有限，能夠囊括僅餘的買家，同時亦可以吸納執輸行頭的買家，形成萬人空巷的局面，造就加價的空間及清貨的機會，蝕底即是着數！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]