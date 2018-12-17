陳永傑：公營屋短缺 私樓更不足

未來5年公營房屋供應量超逾10萬伙，是2014年《長遠房屋政策》以來的首次，表面看本來值得高興，但只是短暫亢奮。因為從本年度計未來10個財政年度，最多只能夠提供23.7萬伙公營房屋，與《長策》10年目標28萬伙相比，出現一個多達4.3萬伙或15%的巨大缺口。

行政長官林鄭月娥在本年中已經將9幅私樓地皮撥作興建公營房屋。6幅位於安達臣道石礦場，3幅位於啟德，合共可提供1.06萬伙單位，均屬很值錢的地皮，平白犧牲了大筆庫房收入。及後又將地皮的公私營房屋比例由六四比改成七三比，在此等行動之後，未來10年本港公營房屋比目標仍然出現多達15%的缺口，可說是作出拉上補下的動作也改變不了公營房屋短缺的劣勢。

填海建屋時間長 遠水難救近火

製造建屋的熟地需要很長時間，但政府在開發地皮所面對的困難滿途荊棘，遇到非常巨大的阻力。儘管想從棕地及農地方面入手，顯得障礙重重，開發地皮速度也不見得快。林鄭月娥計劃在東大嶼水域興建人工島起屋紓解房屋緊張問題，但填海研究工作竟然長達4年，距離建屋就更遙遠，必然遠水救不了近火。明知覓地艱難，發展商也不會隨便賤價賣樓，免得耗盡土地儲備無法補充影響他日業績，公私房屋及土地供應皆缺，樓價如何不言而喻。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]