湯文亮：港樓危在資金流走

現在離利息中性水平只有一步之遙，不加息反而更實際，最低限度可以靜觀其變，我相信特朗普最希望將利息維持在現有水平，待接近總統選舉時開始減息就最為有利，千祈唔好以為特朗普自私，所有美國現任總統在臨近選舉時都會運用權力要求聯儲局減息，即使唔減都唔好加。

聯儲局本周加息機會不大

不少人知道當美國加息，香港如果又要加，港樓就會大冧，不過又有多少人明白，金管局早已要求有做按揭貸款業主必須能夠承受3厘利息上升壓力測試，就算香港現在追加利息，也只不過是接近2厘，理論上是可以承受得起，港樓是不會下跌，他們可能不明白，現在港樓危險之處並不是加息，而是資金流走，而加息只代表資金有機會流走。所以，倘若香港加息，樓市就會有下調壓力，現在還未加息，樓價已經下跌，加息後一定會加速，這個情况一定要小心。

港要追加利息 代表有資金流走

IMF向香港提出警告，香港銀行體系雖然健全，但有不少買樓的人是利用地產商以及財務公司提供的高成數按揭買樓，那些資金不少是從外地流入，由於聯繫匯率能夠保障那些資金兌美元的穩定，所以，外來資金亦樂於透過財務公司借錢畀人買樓，當香港加息，代表那些資金離開（銀行體系結餘下降），他們就要從財務公司收回貸款，財務公司又會向那些用高成數按揭的人追收貸款，令到投放在物業市場上的資金出現逆轉，這才是樓市最危險的地方，美國聯儲局如果在今個星期不加息，香港又不用加息，這將會是最好，如果加0.25厘，香港只需加0.125厘，甚至與美國看齊也不是太壞，但如果香港要加多過美國，大家就要提高警覺，這代表有資金流走，向財務公司借錢買樓的人就要小心了。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]