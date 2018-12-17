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龍淵子﹕內房鬆綁無懸念 股債可期

【明報專訊】12月13日下午，新華社發出消息，中共中央總書記習近平主持召開中央政治局會議，分析研究2019年經濟工作，研究部署2019年反腐敗和黨風廉政建設工作。經濟是重點，反腐是哇哈哈，不就是恐嚇黨友嘛！不聽話的話，我就反腐喔！

新華社發出的會議公報不長，但鑑於在年底這個特殊的時間點，龍淵子認為意義重大。從此次會議公報公布的〈分析研究2019年經濟工作〉的內容來看，此次政治局會議，應該是對通常在年末召開的中央經濟工作會議「定下基本的調子」。如果說每年歲末召開的中央經濟工作會議，是來年經濟工作、政策的路線圖，那麼，通常在歲末召開的這次以研究來年經濟工作為主題的政治局會議，則是大方向的「指南針」。

中央政治局會議有的放矢

龍淵子特別提示諸位，這條會議公報發出後，新華社緊接着發出了另一則消息，主要內容是，12月11日中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各方意見，習近平主持並發表重要講話。這兩則消息連起來看，說明一個問題，即黨中央是在充分聽取了關於經濟工作的各種意見和建議之後，召開政治局會議分析研究2019年經濟工作，這必然是充分了解情况、充分有的放矢。因此，歲末召開的中央經濟工作會議，非常值得期待。

相比於10月31日召開的同樣是研究經濟形勢的中央政治局會議，此次會議公報中關於經濟部分的信息量更多。「繼續打好三大攻堅戰」仍然出現在這次會議公報之中，三大攻堅戰位列首位的，仍然是「化解重大風險」，所以，龍淵子相信，它明年作為經濟工作的主要目標，不會改變。具體到房地產而言，政策目標出現大逆轉的可能性幾乎沒有。可逐步放鬆那是必然，政府並沒有選擇權，在出口、消費都疲軟的情况下，政府一點招架都沒有，中國經濟是地產為經濟之母，地產也是貨幣之錨，地產不行連借錢的人都少了，看看最近的M1及M2便知知道了。

出口消費皆疲 中央別無選擇

12月13日的政治局會議公報中，使用了「保持經濟運行在合理區間」的表述，同時，還提到了「努力實現最優政策組合和最大整體效果」，尤其是後一點，這個提法很是新鮮。而「努力實現最優政策組合和最大整體效果」，則是政策制定、運用的一種原則。以龍淵子的理解，這意味着政策之間的協調性、一致性，以及產生怎樣效果，將有進一步、更科學的統籌安排與考慮。因此，對於政策效率、有效性、協調性，包括房地產方面，也都可以有更高的期待。事實上就是語言幻術，就是要放鬆。

事實上最近政府已經在放開房地產業融資，這周發改委就明確提出對優質地產公司發企業債的支持，房地產行業企業債審批速度的加快，是為緩解明年的償債壓力。從截至11月底存續地產債到期情况看，2019年全年地產債償還量預計還有3000多億，另外還有4000多億會進入回售期，如果按照40%的回售比例預估，明年待償還的規模接近4700億元。

房地產國內融資率先放開

有些朋友還在爭論這是極為少數地產公司才能得到支持，龍淵子只想說，你高估共產黨的節操了，要知道，花樣年（1777）、泰禾集團（深：000732）都拿到企業債的批文了，花樣年喔！泰禾喔！你說其他人會沒有嗎？龍淵子很肯定地產國內融資已經放鬆，不爭的事實，政府沒有選擇，至於具體限價、限貸、限購等，可能明年第二季度，這還是得等等，放鬆情况下，內房股債投資者可以重點關注。

[龍淵子 清源茶舍]

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