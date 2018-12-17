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曾淵滄 滄海明珠

投資策略

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曾淵滄﹕抗貿戰 留意基建股

【明報專訊】2017年12月，中共中央經濟會議定下了2018年全年經濟工作綱領，其中以「去槓桿」對股市的影響最大，現在「去槓桿」的工作應該已經完成，股市下跌，樓市也受壓，過度投資現象不再。因此，現在是走向寬鬆銀根的時候，用來對抗中美貿易戰的影響，除了放寬銀根之外，中國政府也會加快基建，中國幅員廣大，至今為止，仍有巨大的基建空間。

基建包括交通基建及環保基建，交通基建最重要的當然是鐵路建設，中鐵（0390）、中鐵建（1186）和中交建（1800）自然受益，中鐵與中鐵建過去大半年股價早已逆市升，說明投資者一早認定中美貿易戰必定會使中國政府加快基建，以內需來彌補出口的損失。

曾熱炒環保基建股多蟹貨

環保基建也是中國政府近年大力推動的，當然，環保需要投入資金，因此經濟過熱時如果再增加環保投資，可能會使已經過熱的經濟更加過熱，製造通脹，現在面對不明朗的中美貿易戰，正是時候擴張環保基建。環保基建包括污水處理、天然氣供應、水電、風電及太陽能電。在港上市環保基建股非常多，有些股價不斷逆市向上，有些則隨大市向下，理由是這些環保企業的地方色彩很強，不同地區的條件不一樣，因此盈利表現也不一樣，有些股份曾經一度熱炒，炒作後累積了大量「蟹貨」，限制了股價回升的力量，因此，最簡單的選擇還是看過去的表現，看基本因素、看P/E值、看股息率。

新創建業務符國策 仍有4.6厘股息

新創建（0659）是我比較喜歡的基建股，在內地有多種不同基建投資，包括交通基建，擁有公路權益，也經營火車貨運、污水處理，完全符合國策。此外，也經營香港的新巴、城巴，收入穩定，過去3年股價反覆向上，今年多次逆市向上，更創出歷史新高，儘管股價一升再升，仍然能保持4.6厘的股息及10倍P/E值。

水力發電是經營成本最低的新能源，水力發電當然不是任何地方都可以搞，四川是中國最多水力發電資源的地方，目前，正好有一隻規模不大，但穩健的四川能投（1713）準備在香港上市，經營四川省宜濱市的水力發電廠，規模不大，但是勝在壟斷，並同時擁有發電及電網資產，情况有如香港的中電（0002）、港燈（2638），以水力發電，受國家支持，是環保能源股，也是公用股。香港中華煤氣（0003）在內地也經營燃氣、水務、新能源業務，而且規模遠比香港的業務大。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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