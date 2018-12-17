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王弼﹕儲錢等英硬脫歐掃貨

【明報專訊】上周財經頭條不斷散播消息，例如美國向中國割讓逾百萬噸大豆，北京特准美國進口汽車享受15%低關稅等，普遍分析員的解讀是中美貿易戰降溫。王弼卻摸不着頭腦，明明中美關係由經濟戰升級到人質外交，因此非常擔心後市發展。果然，上周五環球股市急轉直下，有人在WhatsApp群組問股市為何忽然大跌，如果由我來問，則會是孟晚舟只是獲得保釋而已，人質外交持續，美股為何在周初應跌不跌？

我認為，上周一標指期貨由低位2585點上衝至周三2685點屬超賣反彈，周五標指低收2600點水平才是合理。總結全星期標指跌34點（1.3%），不算多，但波幅達100點（3.8%），王弼的策略是除非中美關係真的有重大突破（這個斷不能靠聽假新聞分析），否則，逢高沽（Short The Fucking Rally，STFR）的策略仍然可取。特朗普可能發現美股跌勢不止，所以不斷推特托市，經常說中美談判有很大進展，可是過度濫用，漸見失效。目前市場更大的隱憂來自歐洲，因為中美經濟戰，市場已有一定反映，可是歐洲陷入嚴重的政治和經濟危機，卻不受主流財經傳媒報道，一旦目光聚焦歐洲，其駭人的破壞力就算是特朗普再努力十倍推特，也難力挽狂瀾。

市場忽略歐洲 出事「很大鑊」

首先，主流傳媒就算報道歐洲新聞，也是焦點盡失，如大力描寫英國脫歐過程非常混亂，首相文翠珊被黨內同僚逼宮，對外則面對歐盟的強大壓迫，毫無還擊之力，令外人覺得英國快要簽下「新南京條約」，成為法德殖民地，最誇張的分析，是如果硬脫歐真的發生，英國人會連炸魚薯條也吃不到，航班不能起飛等，擺明恐嚇，有趣的是傳媒着力唱衰英國，卻對真正爆發暴動的法國輕描淡寫。其實，巴黎的黃背心暴動已經進入第五周，法國總統馬克龍被迫撤銷最初主張的環保稅，全面跪低，但示威者仍不肯散去，因為他們想爭取政府在稅務、勞工福利、移民政策等更多讓步，而且有蔓延到歐洲其他國家的趨勢（證明歐洲被布魯塞爾的自殺式施政弄得民不聊生），因為有消息指出，中國義烏收到大量法國以外如捷克、瑞典等地的黃背心訂單，接應不暇。

傳義烏黃背心訂單應接不暇

本欄已多次指出，歐洲政治經濟病入膏肓，為免受歐洲連累，才是英國不能不脫歐的原因。我懷疑文翠珊表面上對歐盟軟弱，故意換來「喪權辱國」的軟脫歐協議，目的是讓國會否決它，她才可以名正言順帶領英國硬脫歐！因此，我認為2019年最大機遇，是等待3月英國硬脫歐股市動盪之際，大手掃入英國資產。當然，我不敢說英國資產最低點一定是在硬脫歐後出現，所以目前我已經採取逢低吸納的策略，例如上周二，我便於開市時段以75元附近吸納長和（0001）。

低位開始吸納長和

說開長和系，最近有機會和一眾新城電台主持和樓神趙國雄暢談環球經濟，當然不免談及香港樓市。樓神認同中美打的不是單純的貿易戰，而是更深層次的矛盾，因此會長遠影響樓市。他對納米樓的前景較悲觀，特別是擁有大量「呼吸Plan」業主的樓盤，因有估價不足而不能轉按的風險，故下跌空間可達達三成。本欄長期讀者應該知道，王弼一向對納米樓也有很大的戒心。有評論指出，香港樓市最差可跌七成，不少人還擊說這是危言聳聽，譁眾取寵。我不認為整體樓價有下跌七成的可能（中美爆發戰爭除外），但個別納米樓盤跌七成，則絕對有可能在未來兩三年出現。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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