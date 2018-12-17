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何國良﹕動漫影響遠超想像

【明報專訊】上周，市場因為政治事件出現了一些波瀾，給幸運的投資者帶來多次上下操作的機會。朋友問我事件會如何下去，筆者用一句「木宰羊！」回應，亦可以憑歌詞寄意：「簡單點，說話的方式簡單點，遞進的情緒請省略，你又不是個演員，別設計那些情節，沒意見，我只想看看你怎麼圓，你難過的太表面，像沒天賦的演員，觀眾一眼能看見，（摘自薛之謙《演員》歌詞）。」

在年末的時候，充滿了假期氣氛，筆者亦希望選一個較為輕鬆的話題跟大家分享。

可輸出文化軟實力

早前，看了一則有趣的新聞，報道剛勝出今屆世界盃法國國家足球隊的最年輕代表麥巴比（Kylian Mbappé），在他的Instagram上載了一張合成照片。由於他在之前的比賽中受傷，肩膀上要貼上繃帶，他把自己這張照片跟經典漫畫《足球小將》主角戴志偉用繃帶固定脫臼肩膀的照片合成起來。結果，照片一出，在網上就瘋傳了 ! 我想不少的讀者都會是高橋洋一這套漫畫的粉絲，當然，筆者亦是其中一員，所以，當我們看到照片時有更強烈的共鳴。兒時當被人質疑為什麼要看漫畫呢？因為大人總是覺得漫畫會對兒童的成長有不良影響。但這套漫畫恰恰打破了這個說法，在日本，著名球星中田英壽和本田圭佑亦曾表示過，自己在學生時代都是因為接觸了《足球小將》而立志成為一個足球員。這樣的啟蒙常叫筆者去想，日本足球在過去20多年的成功發展，在今屆世界盃的精湛表現，又會否跟漫畫的影響有關呢！而且更叫人驚訝的是，它的影響並不止於當地。西班牙前國腳恩尼斯達，曼城前鋒阿古路同樣是漫畫粉絲，他們亦曾經穿著印有戴志偉或小志強圖案的護脛和球靴比賽。因此，動漫文化其實可以為社會帶來良好的影響。良好的動漫內容，可以為新一代帶來很多不同的想法，甚至夢想。而且質量高的作品更可輸出國外， 成為一種文化軟實力。

回到投資上，以行業而論，根據券商的介紹，主載動漫內容包括所謂的ACGN：動畫（Animation）、漫畫（Comic）、遊戲（Game）和小說 （Novel）。再往下游，就是內容傳播及交流的社交媒體以至深度動漫行為的小組和其他周邊IP伸延產品。

期待中國出現優質動漫

由於電腦和手機在現世代盛行，動漫產業的滲透能力更勝上一個周期。從一些調查顯示，動漫產業因其虛擬的特徵，有力成為新生一代（Gen-Z）的桃花源。從中國大陸市場看，動漫產業的主要用戶集中於90-95（20.9%），95後（57.6%）和00後（15.8%），遠較網民分佈年輕。從市場的潛力來看，動漫相關的消費訴求很高。而且更有趣的是，他們的消費觀念相對理性，較支持正版。

有統計指出，他們的人均消費為1746元人民幣。在線娛樂市場484億元的規模中，90後的貢獻約佔54.8%。 但隨着他們步入社會的時間愈長，收入水平亦隨之上升，預計他們的佔比會上升至62.1%，有力把整體產業做大。因此，筆者一直都衷心期待中國會出現一些良好的動漫內容去滋潤新生代 ，因為它的影響會遠超大家的預期！

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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