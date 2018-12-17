盧楚仁：加國樓市或成計時炸彈

根據加拿大房地產協會（CREA）公布的最新數據，綜合16個大城市的房屋價格，雖然按年仍有2.33%升幅，但按月卻下跌0.13%，當中龍頭城市溫哥華按年上升1.03%，但按月則下跌0.79%，按月跌幅僅次於埃德蒙頓的0.80%。另一方面，因息口上升及加拿大按揭措施收緊，令買家缺乏入市意向，導致加拿大住宅新供應亦按月下跌1.1%。

息口上升按揭收緊 溫哥華樓價轉跌

環顧加拿大的其他房屋數據，其實已出現不同程度的放緩。甚至亦有極悲觀分析指出，加拿大樓市會出現泡沫爆破，主要原因是中國經濟放緩，中國買家大幅減少，當地收緊按揭，油價大跌令經濟急促放緩，再加上過去息口持續上揚，令加拿大樓市不單止結束自2012年的牛市，甚至未來會出現大幅調整。

但姑勿論加拿大樓市是軟着陸還是硬着陸，估計加拿大央行未來不會漠視不理。過去持續加息再加上油價大幅下跌已拖累加拿大經濟增長放緩。亦因此，明年加拿大央行加息的壓力亦大大紓緩，我個人認為加拿大息口亦已經見頂，若果加拿大樓市下行速度過急的話，亦不排除加拿大央行稍後時間需要減息來穩定樓市。

加央行議息前夕 料湧現加元沽盤

以上一次加拿大央行議息後發表的聲明為例，央行表示，一方面維持利率在1.75厘不變，二方面亦都發放了相當鴿派的聲明。加拿大央行行長波洛茲用了相當篇幅，來講述他對加拿大的通脹及經濟增長的看法，認為有一定的顧慮，亦強調未來CPI的放緩程度將超過預期。在相關負面因素影響下，加拿大股市和加元後市均不容樂觀。若油價和樓價持續下跌，估計明年杜魯多連任的機會愈趨渺茫。而且加拿大個別媒體最新的民意調查顯示，總理杜魯多所率領的執政自由黨，已經落後於謝爾率領的保守黨。

在此提醒大家，加拿大央行會在明年1月9日進行年內首次議息會議，相信金融市場又或者外匯交易員，會預期加拿大央行再次進一步釋放鴿派的言論，甚至明示息口已見頂，所以在加拿大央行議息前夕，不排除會有一定的加元沽盤出現，來等待議息結果。

另外，加拿大協助美國拘捕華為高層孟晚舟，令中國和加拿大關係急劇惡化。中方亦不甘示弱，亦拘捕了加拿大的前外交官Michael Kovrig，指他涉嫌「危害中國國家安全」而被捕。加拿大總理杜魯多亦表示事態十分嚴重，亦正在考慮向加拿大全國發出前往中國的旅遊警告。至於中國方面，亦不排除宣布一連串經濟製裁加拿大的措施，來回應拘捕孟晚舟事件。

儲局倘暫停漸進加息 美匯下跌壓力大

最後不厭其煩的再次分享我對後市的分析，我估計香港時間周四聯儲局不管會否作年度內的最後加息，但相信鮑威爾很大機會在會後告訴金融市場，會暫停他的漸進加息計劃，若「鮑大人」真的如此說的話，估計美元下跌的壓力會相當巨大，這方面大家要高度關注。

艾德證券期貨首席投資策略師

[盧楚仁 金匯商情]