龐寶林：環球震盪 宜股債混合

中國10月貸款融資的大幅縮水曾引起關注，但11月新增人民幣貸款和社會融資規模均超過預期，且較前值增加一倍之多。在11月份新增的人民幣貸款中，高達1.23億元（人民幣‧下同）來自對實體經濟發放的人民幣貸款，另外企業債券淨融資3163億元，也較前一年同期增長近兩倍，其中房地產企業加大融資規模是主要原因之一。過去面臨高槓桿、高負債、高周轉率的內房，目前在去槓桿的背景下面臨迫切的現金流壓力，據統計，僅11月份內房發債總量546.5億元，較上月增加一倍，發債成本也水漲船高，平均8.54厘息，其中更有高達13.75厘。

內地整體融資需求仍弱

儘管信貸總量略增加，但總體融資需求仍然偏弱，加上發債成本上升也進一步增加了企業的增長動力，市場預期明年初可能會有更多信貸相關政策落地。房地產發債明顯放緩，相反內地居民貸款仍處高位，新增居民短期和中長期貸款分別為2169億及4391億元，對內需的抑制作用也逐漸顯現，期待明年個人稅改，加上農曆新年會否提振消費市場情緒。

美國聯儲局將於本周議息，市場一般預期會加息，但明年加息幅度料較小，美國11月CPI及核心CPI均符合按年2.2%的預期增速，CPI較前值2.5%稍稍降溫，其中醫療和住屋的成本上升抵消了能源價格的下跌。雖然通脹稍稍回落，但木材、鋼鐵等關稅的多方面因素繼續推升美國11月PPI意外上升，核心PPI接近7年高位，相信相關數據的趨勢變化會影響聯儲局議息態度。

耶倫暗示金融危機風險

歐洲市場方面，法國巴黎示威衝突愈演愈烈，而英國首相文翠珊政府面對脫歐危機亦自身難保，歐洲政局暫時看不到利好消息，未來恐有更多「噪音」影響市場；聯儲局前主席耶倫甚至暗示新一輪金融危機的風險，新債王岡拉克也繼續對市場發出警告。

筆者將會在未來幾期介紹今年債券基金的平均表現及排名，在環球政治經濟局勢沒有向好、貿易摩擦尚未解決、歐洲民粹主義威脅下，明年股票市場恐怕依然較難吸引投資者，投資組合的分散作用及股債靈活配置或為投資者提供相對平衡的回報與風險。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]