中移考驗百天線 博反彈購15528

5G概念股近日走勢反覆，工信部早前已向內地三大電訊商發出5G中低頻段試驗頻譜使用許可，市場估計營運商可於明年開展試商用，2020年可望進行大規模商用。中移動上周五失守75元，一口氣跌穿10天、20天及50天線，後市觀望100天線約74.2元的支持力。資金流方面，截至上周四的5個交易日，中移動認購證及牛證共錄得820萬元資金淨流出，同期中移動認沽證及熊證則錄得190萬元資金淨流入。如投資者看好中移動，可留意購15528，行使價83.83元，實際槓桿約11.1倍，2019年4月24日到期；看淡可留意沽29889，行使價72.27元，實際槓桿約9.9倍，2019年3月25日到期。

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