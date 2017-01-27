憧憬內地放水 國指購26055

【明報專訊】中央經濟會議即將展開，市場憧憬內地有機會放水，一眾內房股近日已被炒上，一眾金融股亦受惠，內銀股估值吸引。若投資者看好一籃子的金融股，較直接便是留意國企指數相關產品。國企指數近日主要於10200點至11000點之間上落，如投資者看好國指，可留意國指認購26055，行使價11000點，2019年1月到期，有效槓桿約18.倍。相反，如投資者看淡可留意國指認沽25409，行使價10100點，2019年3月到期，有效槓桿約9.7倍。
內地股市亦處於近年低位，上證指數於2600點水平爭持。如投資者看好內地股市，可留意南方A50認購28424，行使價13.3元，2019年1月到期，有效槓桿約18倍。
（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。）
[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]