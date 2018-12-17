何啟聰：倘重上75元 反手做淡平保

【明報專訊】內險股平保（2318）連升兩日後上周五再回軟，收市跌逾1%，未能重上75元。平保早前弱勢，曾連跌5日後略見反彈，但在75元附近或有頗明顯沽壓，資金亦傾向以高槓桿產品作區間部署，上周五有較多投資者留意好倉，普遍留意行使價約80元的輕微價外認購證，部署上傾向保守。看好可留意平保購27874，行使價80.38元，2019年3月到期，實際槓桿約15.4倍。如重上75元，反手作看淡部署，可考慮沽15062，行使價65.5元，2019年3月到期，實際槓桿約10.7倍。此外，匯控（0005）上周五亦失守65元關口；留意重上50天線約65.4元機會，支持參考63元。看好可留意購29029，行使價67.07元，2019年3月到期，實際槓桿約14.9。看淡可留意沽14582，行使價56.56元，2019年4月到期，實際槓桿約11.4。（本結構產品並無抵押品）
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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管
[何啟聰]