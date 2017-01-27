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2018年12月17日星期一
Trading Central 看圖析市 技術取勝
投資策略
內地富豪疑水緊 薄扶林屋地易手 妻辭物業控股公司董事 匯銀主要股東入主
匯銀三度改名轉主業 去年委兩年輕女任高層
內地流動性收緊 民企大股東押股套現成風
中美貿戰影響微 筆克：滬進博會增商機
公布Webb持股逾5% 主席：非公司主動
加州法院 凍結賈躍亭資產
貝萊德韓艾飛：電池股起革命 股價回落可留意
投資精靈﹕中資電池廠商 A股選擇更多
芝商所區睿凌：地緣局勢降溫 軍工股領油價跌
延長石油Deruyck：看好石油需求 加國產量冀5年翻兩番
愛爾蘭匯款商伙康宏推手機錢包 明年首季面世 主打外傭匯款市場
稱港KYC反洗錢法律要求與歐洲相若
中央經濟會議周三舉行 料維持「穩增長」目標
加工楊樹造家具 中國優材助客打入天貓電商
傳遞娛樂內地製劇集綜藝節目 走小品路線
內地二手樓價跌幅擴大
張兆聰﹕小心中央炮製新泡沫
環球數據前瞻
錦州銀行配股集資逾82億
南戈壁：前高層或涉嚴重欺詐
金子：領展套現加碼投資 Call 15216
張兆聰﹕海螺創業轉型 估值吸引
謝紹榮﹕樓巿沒泡沫 何來爆破？
買兒童危疾保險 留意疾病定義
楊書健﹕傳統物業價高 另類地產尋出路
謝偉銓﹕監管鐵路工程 入則不再豁免
溫傑﹕火鍋季節到 海底撈突破橫行區
黃德几﹕化工產品需求殷 建滔21元吸
許繹彬：華為案餘波未了
內地力谷5G 嚴選設備股 分析：中國鐵塔現價可短炒
陸振輝：善用時間格價 退休旅行慳錢多
陳增濤：香港過江龍 收購Château Bellefont-Belcier
黃國英﹕跌巿撈底要有膽識技巧
陸振球﹕隨「投資時鐘」買高息穩陣股
陸振球﹕投資初創竅門
林少陽﹕2019投資播種佳年？
技術取勝：恒生月線守上升軌
看圖析市：恒指26700點之下做淡
潘迪藍：葡萄酒大國誰先倒？
李順威：人心偏淡最困擾美股
劉思明﹕低吸地產濠賭高息股
何啟聰：倘重上75元 反手做淡平保
憧憬內地放水 國指購26055
中移考驗百天線 博反彈購15528
周顯﹕「公司增持是好消息」乃錯誤概念
何國良﹕動漫影響遠超想像
王弼﹕儲錢等英硬脫歐掃貨
曾淵滄﹕抗貿戰 留意基建股
龍淵子﹕內房鬆綁無懸念 股債可期
湯文亮：港樓危在資金流走
陳永傑：公營屋短缺 私樓更不足
廖偉強：蝕底即是着數
布少明：政府應有明確減辣機制
李志成：抗跌力強 豪宅價量看俏
郭思治．推介股份：光大國際（0257）
梁冠業．推介股份：領展（0823）
李嘉廉．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：電能（0006）
盧楚仁：加國樓市或成計時炸彈
龐寶林：環球震盪 宜股債混合
土瓜灣新盤戰 瑧尚擬下月登場 1房戶逾八成 新世界稱貼市價開盤
藝人蘇頌輝擬斥千萬購凱滙兩房
將中3房呎價跌穿1.4萬 今年低位
今年物業買賣料7245億 歷史第三高
泓碧兼融分層洋房 高層享雙海景
新港城實呎失守1.6萬 高位跌逾一成
7款旅遊保長者條款大比併
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看圖析市：恒指26700點之下做淡
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【明報專訊】國指10200點不容有失（圖）
[Trading Central 看圖析市 技術取勝]
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布少明：政府應有明確減辣機制
李志成：抗跌力強 豪宅價量看俏
郭思治．推介股份：光大國際（0257）
梁冠業．推介股份：領展（0823）
李嘉廉．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：電能（0006）
盧楚仁：加國樓市或成計時炸彈
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