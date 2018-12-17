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林少陽﹕2019投資播種佳年？

【明報專訊】投資獲利，主要有兩種方法：其一是通過預測資產價格未來的走勢獲利，其二是透過分析資產的基本因素，在確定資產能為擁有者帶來足夠現金收益的時候買入，直至價格升至不再吸引的時候，才換馬至其他回報更加吸引的資產。

自從2008年金融海嘯之後，不少投資者都認定，趨勢投資抬頭，價值投資已追不上時代的步伐。在環球投資風格轉變之下，增長型股份在過去10年大幅跑贏價值型股份，增長股的估值溢價於今年9月底突破逾18年新高。據彭博當時的統計，對上一次增長股估值溢價比今年9月底時更瘋狂的時候，已經是2000年2月科網股熱潮最高峰的時候。2000年之後所發生的事，已成歷史。

2000年初不同的是，即使在今年9月底的時候，絕大部分領先的科技公司都有穩固的盈利基礎支持。納指100指數目前的市盈率亦不過22倍，不便宜，但亦不能算得上是泡沫處處。

港小型股估值遠遜美日有因

要在美股中找尋泡沫，焦點可能不在大型藍籌或科技股，而是增長潛力不見得比大市值增長股吸引的中小企。截至上周五為止，羅素2000小型股指數的往績市盈率近40倍，以來年盈利預測計則是23倍。

與本港細價股過去10年的走勢相反，美國及日本等成熟市場，投資者認為小型股的增長潛力較佳，因此都願意給予他們較藍籌股為高的估值。反觀香港，則因為「老千股」盛行，令大部分股壇老手，都不太樂意沾手小型股份，近年才剛上市的半新股，更加是地雷處處。以今年12月1日為例，港股市場持續錄得零成交的小型股數量竟然高達上市股份總數的兩成，近一半股票成交額不到100萬元。今年頭9個月新上市的143隻股份之中，至今已有118隻「破發」（跌破招股價），破發率高達82.5%。

今年首9月新股破發率達82.5%

在市場流動性不足的情况下，投資者對相關資產的要求回報，自不然比流動性更佳的市場（例如美國及日本的小型股）更高。假如投資者相信，未來一年全球經濟及資本市場流動性將繼續收縮的話，則港股中小型股份的估值，相信很難在短期內獲得改善。

不過，凡事總有正反兩面。大市表現欠佳，大型藍籌由於業務對宏觀經濟表現舉足輕重，他們大多在經濟下行周期沒運行。類似的情况，頗像2001至2003年期間，經濟以至股市表現持續低迷，但卻因為市場氣氛太差，令流動性不足的小型股份，估值跌至異常吸引的水平，市盈率低單位數字，股息率8厘至10厘的股份亦隨處可見。

小型股押錯注難抽身

投資於低估值、低市值及低流通量的股份，投資者最大的風險是一旦押錯注，他們將很難抽身而退。因此，選股的時候，必須嚴格挑選業務簡單、財務穩健（最好是持有大量淨現金）及收入不太受經濟周期影響（受惠經濟下行則更佳）的資產類別。只有在經濟最艱難、市場流通性不足的情况之下，資產才能夠以大折讓的價錢出售。究竟明年股市是升是跌？我真的不懂得答，但是從逆向思維出發，也許2019年將可能繼2009及1999年之後，另一個投資播種最佳的年份。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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