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陸振球 投資超限戰

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陸振球﹕隨「投資時鐘」買高息穩陣股

【明報專訊】基金經理朋友盧志威上周六趁成立烏托邦資產管理一周年，為東華三院舉辦了一場慈善投資講座，除了請來大家熟悉的黃元山分析樓巿和知名天使投者蘇智安（入股GOGOVAN並使之成為「獨角獸」）講解如何發掘初創企業的投資機會，他自然粉墨登場演講2019年的股巿及其他投資巿場最新形勢。

盧志威引用了「投資時鐘」的概念，指投資最重要是認清經濟和企業的成長階段，以及通貨膨脹形勢轉變的交匯時點，便能做好大部分的投資部署。他認為，當經濟和企業盈利處於增長期，通脹仍在低水平，就算是開始加息，也仍是投資股巿好時機，比如在2018年以前一至兩年，便是「投資時鐘」的最佳時刻，這時最好購入高增長股票如騰訊（0700），隨時獲利以倍計。

然而，踏入2018年，各國經濟開始放緩，美國在總統特朗普減稅後得出的一次過利好效應開始消退，企業盈利增長放慢，就算沒有中美貿易戰爆發，投資也會變得困難，就算美國放慢加息，美股也見沉重壓力。中國上周五公布的經濟及消費增長數據也極為走樣，當日不單中港股巿受壓，就連當晚美股道指也跌了近500點。

宜避開增長股 留意新地領展置富

盧認為，現在「投資時鐘」已走向不利大部分投資的時候，投資者應注重防守，除了可增持現金，也可買入優質債券ETF如TLT，由於加息將放慢，將有利金價，可伺機增持黃金及金礦股的ETF如GDX。

如仍要投資股票，便應避開增長股，應加重高息資產股比例如新鴻基地產（0016）、領展（0823）和置富（0778），又或購入業務較穩定、較少受經濟放緩和貿戰影響的穩陣股票如電訊股，包括香港電訊（6823）和中移動（0941）。美股方面，則可買入抗跌力明顯的可口可樂（見圖）、麥當勞和P&G等。

[陸振球 投資超限戰]

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