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黃國英﹕跌巿撈底要有膽識技巧

【明報專訊】國內的政策市又再展現其無窮的殺傷力，這次的對象是醫藥股，記憶中這可能已經是第N次洗倉了，在這樣的市况下，香港的投資者可謂無所適從。接連的折戟沉沙，換來的可能就是心灰意冷，冒險勇進已經成為了過去式，只能變成茫然而不知所措。以此類推，國內又豈止於醫藥股是如此這般呢？見微知著的投資者就會對國內的政策充滿戒心，就算心有所屬相信也會變成有所顧忌，這是自然而然的事，情况絕對不值得驚訝。

現在環球市場的走勢都非常惡劣，可以說是打散了投資者對前景的信心，短期內並不會出現戲劇性的改變。唯一的好現象是成交極低，由此極可能令走勢出現被過分低估而已。始終是乏善足陳、一無可取，現在跌勢十分全面，人心極度虛怯，就算有心想入市搏殺，也必然早走早着，結果成交自然低，造成一個惡性循環而欲升乏力，始終要等一個合理的催化因素才能改變現在這種情况。

現測大市低位意義不大

現在預測市場的低位對普通投資者來說其實並沒有什麼意義，但在如斯惡劣的市况之下，自然會出現了超賣的情况，從投資的角度來說，其實就是「超理想的買貨價位」隨時出現，至於會不會放手一博？這是每個投資者自己的抉擇，別人可做不得主，只能說如果「跌過龍」，就有一博的機會，但博與不博卻是另一回事。這就要關係到投資者自己的風險管理、對獲利的期望的問題了，並不是所有投資者需要每天都炒出炒入，在市場氣氛感染之下，有些投資者就算見到好的價位也可能選擇隔岸觀火，旁人又怎麼能夠去干預呢？

有些滄海遺珠，如亞馬遜、新鴻基地產（0016）等，若非在稍前有其他就投資者不顧一切的沽貨，那又怎會有機會在低位可以撈到貨呢？如果當時敢於出手，現在也已經有一定的獲利。這就側面說明了大跌市之中，也並非沒有機會去爭取獲利的。強如美國市場，那些銀行、零售股也可以一蹶不振，但若肯在市場中沙裏淘金，也就有可能發現如亞馬遜這些有力回升的分子，那就要考驗投資者的選股能力了。大跌市始終是一個股票的篩選器，在跌市中發現強勢的股票才是真正的強勢股票！這些目標就可以成為以後投資的方向，投資者不可不察。

在大跌市時冒險地孤注一擲是十分危險的，切勿妄圖以為自己可以買到最低價，而應該稍等一會，當看到股價觸底，價位在低位反覆上落時，就要留意其低位是否逐步拉高，這時才可以果斷小注、分注入市，這才是穩妥的做法。香港市場好的股票選擇其實十分稀缺，那些資源類股份在價值鏈中其實十分低下，潮流已經不再垂青。至於品牌類股份，經過恒安（1044）事件後，相信投資者亦充滿戒心。

現在最穩陣的可能就是領展（0823）這類高息股了，至於那些輕資產、低負債的股份如物業管理等，亦成為市場中的較佳選擇，因為投資者對這類股份的前景會較有信心，不會輕易信心崩潰。另外收租股和電訊股也比較值得留意。投資的趨向已經變得較為保守，投資者切勿一部通書看到老，如果一成不變的話，就會被市場懲罰，這是無可置疑的事。

股價低位逐步拉高 可小注試水溫

騰訊（0700）、銀娛（0027）就是浪底逐漸升高的一個好例子。因為業務前景能夠給予投資者一些信心，自然會被區別對待。現在如果買濠賭股，銀娛就變成了不二之選，因為賭場股始終都要面對續牌的問題，現在中美貿易紛爭，外資賭場續牌會不會出現暗湧？這是無法預計的事。但問題是銀娛並不需要面對這個問題，這就變成其優勝之處了。

騰訊在業績公布後得到了價值重估，和政府的關係似有所改善，問題還有是騰訊在指數權重上出現了增值，因此造成了一個系統性的買入因素，因而現在的股價就變成被略為推高了的結果，成了一些不利因素。現在中國的經濟數據變差，令投資者恐懼經濟下滑的風險增大，就演變成市場的整體氣氛不佳，投資者能否在沙裏淘金，趁機拿到最好的投資目標， 就要看自己的體會和膽識了。

（本欄內容乃獲授權輯錄自香港電台普通話台財經節目《e線金融網》）

豐盛金融資產管理董事

[黃國英 財經新視野]

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