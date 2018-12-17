陳增濤：香港過江龍 收購Château Bellefont-Belcier

這次卻品嘗到紅酒中有波爾多右岸知名法定產區Saint Emilion村的Château Bellefont-Belcier，令人有點驚訝。從波爾多開車到北邊Saint Emilion村大約50公里，風景明媚的小村就在向南的山坡頂部。Saint Emilion最有名氣的列級酒莊有不少就在山坡間，Château Bellefont-Belcier就在山腰東隅，與鼎鼎大名的Tertre Rotebœuf和Château Pavie為鄰。幾年前中資大舉進入波爾多，Château Bellefont-Belcier作為首個右岸的列級酒莊被中國鋼鐵巨頭以每公頃差不多兩百萬歐元的高價收購，因而在法國媒體上成為焦點。可是世事無常，不到兩三年物業再次轉手。等到香港資金再次介入，已是今年初的事了，真可謂瞬間滄海桑田。

莊園有40公頃的土地，葡萄園只佔了13公頃。但Saint Emilion一般的葡萄園都很小，許多只有幾公頃，更不要說Château Bellefont-Belcier是列級酒莊（Grand Cru Classe）呢？品嘗的是2014的年份，只有4年的酒齡，對於列級酒莊的紅酒來說，一般都是存放10年以上的好酒，可以說是開得太早了。况且酒莊葡萄品種雖然也以梅樂（Merlot）為主佔70％，卻有十分之一的赤霞珠（Cabernet Sauvignon），在當地不大多見。2014年的酒似乎是赤霞珠的大年，或比例也更高，除了酒體飽滿醇厚外，有左岸瑪歌的影子。相當長的餘韻，有點橡木桶的口感，不至於蓋過濃郁的果味。聽聞香港新莊主重金投資發掘葡萄園土壤的潛力，假以時日，可以預見在Saint Emilion的列級酒莊評比中會更上一層樓，紅酒價格也會飈升。

債王也損手 散戶宜輕裝過新年

今年做基金的朋友失去了過去談笑風生氣吞山河的氣概。君不見鼎鼎大名的債券大王格羅斯年中栽了一個大跟頭， 據說巴菲特在蘋果股價頂部大舉入市，不到半年蘋果股價下挫四分之一。上月有不少頂級對冲基金月虧損達3%，進一步顯示在一個經濟周期處於頂峰的金融市場的大幅震盪，就是金融市場的高手也俯首稱臣，莫說散戶了。莫幻想中美貿易戰休戰是一個賺錢的機會，倒不如輕裝過一個好節，才是給自己最好的新年禮物。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]