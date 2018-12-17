陸振輝：善用時間格價 退休旅行慳錢多

出外旅遊，實在需財，在退休者來說，也自然會出現了一點壓力，但如果可以選擇適當的時間、環境和機會來處理這個問題，其實也可以節省到不少金錢，消費也未必會比在香港高很多，這種情况是在職年輕人羨慕不到的，因此退休者就要多留意資訊，賺取最大的優惠，達到最理想的效果了。

在退休者來說，時間可以由自己充分掌握，那些機票和旅遊景點的特別優惠，就可以運籌帷幄、決勝千里。你知道嗎？現在去西藏因為是旅遊淡季，景色並不差，但是所有的門票以至部分酒店都會有半價；現在開始到明年3月，貴州所有景點都對香港人實施免門票優惠。

假如你年屆60歲以上，四川大部分景點都免門票；至於其他省份，半價優惠絕對理所當然，只要你出示身分證明資料就成了。

其他的吃喝玩樂，其實是豐儉由人，隨自己喜好來安排。退休者其實不必要再囿於跟隨旅行團的困局和高價的消費，甚至是被迫去購物的不快事，而應該在自己安全的情况下到處走一走，經歷一下年輕人最鍾情的浪漫和自由，去領略一下名山大川的湖光山色，對退休者來說，其實是最合適不過的事了。

《退休做中產》作者

[陸振輝（聽琴的牛） 優游歲月]