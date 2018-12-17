內地力谷5G 嚴選設備股 分析：中國鐵塔現價可短炒

明報記者 王俊騏

工信部上周向三大電訊商發放5G系統試驗頻率使用許可，中移動（0941）獲2600MHz和4900MHz頻段試驗頻率使用許可，中電信（0728） 和聯通（0762）各自獲得3500MHz頻段試驗。消息刺激5G概念股向上，不論電訊商和設備股都有追捧，被美國制裁後股價急挫的中興通訊（0763）亦曾見反彈。以近一個月表現計，升幅最高要數三大電訊商旗下的中國鐵塔，累升一成半為逆市奇葩（圖1），在上周更創新高（圖2）；其後要數長飛光纖（6869），同期升幅達到6.47%，至於電訊商中只有聯通錄得升幅有2.12%。

電訊股具防守力 派息吸引

遇上跌市時，電訊股對投資者而言除了提供防守力，派息吸引亦是重點之一。根據野村的數據顯示，中移動為去年中國派息額最多的公司，在全球也只是僅次於派息最多的荷蘭皇家蜆殼公司，中移動去年派息支出達到157億美元（約1224億港元），按年增加了1.22倍。如計股息率，中移動的4.5厘遠高於中電信和聯通 ，以及中興和長飛光纖，公司中期或末期息更自2008年開始都有1元或以上，去年更曾派特別息高達3.2元。

獨立股評人李聲揚認為，以往中國由3G發展到4G，往往都是設備股較為受惠，皆因電訊涉及民生，中國政府不會讓電訊商隨便加價；在設備股中，他較看好中國鐵塔和中通服。他指中國鐵塔參與興建內地三大電訊商的基建設備，料股價仍有上空間，回調幅度亦有限，現價已可吸納，但只宜作一至兩個月時期的短炒。李續稱，貿易談判中，中方會保護自身利益，相信在科技領域較難讓步，在大豆、鋼鐵和汽車方面則較易有共識，料90天談判後美方也難向中方輸出重要技術產品如晶片，因此宜選擇受影響較小的上述兩隻設備股。

東驥基金管理董事總經理龐寶林稱，在市况較差時，要尋找高息且具備增長前景的公司。他認為目前中國仍未可自身發展5G核心技術，需從外國進口，發展前景不明朗為一大風險，故吸納相關股票時仍要視乎中美貿易談判的發展。他又稱，第一波率先受惠5G建設的設備股會相對較看好，但指不論中興或長飛光纖都欠自身核心技術，而中國鐵塔則稍為看高一線，只是5G測試的消息已大多反映在股價，故不會再追貨。

除此之外，龐寶林預料中美雙方在90天談判都會作出某程度的讓步，料會取得一定進展，但指中國「要畀嘅都畀咗」，如增加從美國進口大豆和石油，若美方再提出其他要求也難以滿足，故預料最終中方亦爭取從美國進口5G晶片。龐寶林認為5G股仍會繼續波動，建議投資者不宜沾手，他形容為貿易問題以外的另一個「風眼」。

大行看好5G概念股 大和首選聯通

不過，5G測試消息一出後，不少大行都看好5G股前景。其中高盛稱，上述方案反映中國推動5G時間表積極，三大電訊商各獲頻段，也釋除市場對中電信和聯通合併的憂慮，並利好電訊價值鏈供應商、設備和零件供應商；給予中移動和鐵塔「買入」評級，中興則為「中性」。大和更給予三大電訊商「買入」評級，鐵塔則為「持有」，指5G頻譜資源分配有利中移動和中國鐵塔，但把聯通列為行業首選。

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