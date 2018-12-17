許繹彬：華為案餘波未了

不過現在華為一案發酵，升級為外交風波，中國更拘留兩名加拿大公民，究竟美國會否因此插手並強烈批評甚至「威脅」中國，仍是難料。

然而，就華為一事上，美方這邊廂在貿易問題上表現出「有商有量」的態度，暫時停火，但另一邊廂就捉人審案，另燃戰線，一張一弛的動作證明美方對華強硬政策看似沒有改變，卻令世人永遠也猜不透美國總統特朗普下一步棋會怎麼走，尤其是當他以「與伊朗非法交易」為由拘捕孟晚舟，他日亦可以與其他國家交易為由，拘捕其他人。

美態度明確 樂見孟被捕受審

再者，在華為一事上，美國明確表示有意引渡孟晚舟，如果美方有心與中方於90日內達成貿易協議繼而停火，可以中性溫和的字眼表達「正積極與加拿大了解事件」。由此可見，美國其實欣然看見孟被捕受審，亦在評估引渡孟的合適時機，並了解更多華為內情，因為美方從不相信華為與中國政府「無關係」。或許由特朗普展開貿易戰之始，其實已經是「醉翁之意不在酒」，一早鋪路打科技冷戰，並不希望中國的科技在世界舞台壯大。

無獨有偶，在孟晚舟被捕的同一天也傳出一宗震驚科學界的消息，就是內地著名物理學家張首晟疑受抑鬱困擾，在美國自殺身亡。此消息備受關注，皆因他生前研究有望革新晶片技術，而且他與華為關係密切的消息甚囂塵上，而最後張與華為亦被證實有交集。另一邊廂，張首晟所創立的風險投資公司受到美國政府指控幫助中國獲得美國的尖端技術和相關知識產權。筆者都不禁懷疑，「中美貿易戰」是否真是一場「貿易戰」這麼簡單？

更巧合的是，作為製造高級晶片光刻機的龍頭之一，荷蘭ASML公司突然發生火警，燒毀由中國廠商所訂購的價值1.2億美元的EUV光刻機。短短幾日就連環發生3宗有關晶片技術的不尋常事件，恕筆者以陰謀論看，世上哪有那麼多巧合？或許背後又正在醞釀一場晶片技術的爭奪戰，看來中美雙方的博弈還會持續。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]