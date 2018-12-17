黃德几﹕化工產品需求殷 建滔21元吸

集團為全球規模最大的覆銅面板生產商，具有規模效益。今年上半年，覆銅面板業務收入增21%至90.62億元，然而產品價格升幅未能完全抵銷成本上漲，該分部EBITDA跌7%至22.35億元。另外，印刷線路板部門收入增16%至44.57億元，該分部EBITDA升3%至5.47億元。

出售附屬公司 帳面純利按年升91%

至於化工部門，集團持續淘汰落後產能，供需關係明顯改善，市場對集團生產的化工產品需求殷切；各主要產品，尤其是燒鹼、醋酸及苯酚丙酮等，售價同比增幅顯著，化工部門營業額升34%至87.37億元，分部EBITDA更升125%至15.21億元。

不跌穿19.8元可續持有

不過，受國家樓市調控政策收緊所影響，期內集團的物業銷售營業額下滑至5.72億元。儘管租金收入上升至5.16億元，房地產部門營業額仍跌45%至10.88億元，該分部EBITDA降3%至6.56億元，情况有待改善。走勢上，過去3個月於長方形通道反覆上落，目前失守各主要平均線，STC%K線跌穿%D線，MACD牛轉熊差距，宜候低21元吸納，反彈阻力25元，不跌穿19.8元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]