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溫傑﹕火鍋季節到 海底撈突破橫行區

【明報專訊】華為事件似有緩和迹象，帶動港股在上周三（12日）及周四（13日）出現明顯反彈，恒指再度升破50天線。後市的關鍵在於50天線的支持位約25900點能否守得穩。恒指在今年6月確認失守50天線，令其技術走勢轉差，直至11月才能收復，反映50天線的阻力很大。如後市能持續企穩50天線的話，這一輪反彈浪仍會繼續；若失守50天線的話，整體走勢便有機會再度轉弱，恒指可能下試25500點或更低的水平。

目前港股的反彈力度相較10月明顯轉弱，加上臨近長假期基金經理放假的關係，大市成交金額偏低，拖累指數多個交易日受制於10天線，此反彈浪阻力位暫時為月初裂口底部或100天線約26800點水平。

恒指反彈浪阻力26800點

另一方面，內地中央經濟工作會議一如以往成為市場短暫炒作的題材。中央為了穩定經濟發展，或將放寬對內地樓市的監管，令近日內房、內銀板塊走勢回勇。市場需密切關注會議上有任何利好大市或板塊的消息，此或將成後市或個股回升的誘因。

推介股份方面，隨着天氣逐漸轉冷，火鍋餐飲有望大收旺場，火鍋股值得看高一線。近日本地氣溫急降至低雙位數，而內地多個地區氣溫在月初已錄得今年新低。氣溫急降，導致吃火鍋需求大增，尤看好人氣連鎖火鍋店海底撈（6862）。

翻台率每天5次 拋離競爭對手

海底撈以「服務周到」聞名，部分門店在就餐等位區配備免費水果、小吃和飲料，甚至為女士提供美甲等服務。用餐期間，不僅會為客人表演撈麵，更為顧客遞上手機保護袋、為長髮女士準備橡筋等。目前餐廳數量逾360家，門店遍布大中華及海外多個地方。

據沙利文報告顯示，海底撈的火鍋餐飲業務收入除了在內地火鍋市場市佔率第一，客流量、翻枱率、人均消費等經營指標方面，均是位居第一。受惠內地餐飲消費需求殷切，火鍋市場快速擴張，近年集團業績增長理想，收入由2015年的57.57億元人民幣增至2016年的78.08億元人民幣，2017年更進一步增至106.37億元人民幣，複合年增長率為35.9%。

翻枱率方面，由2015年的每天4次增至2016年的每天4.5次，2017年更進一步增至每天5次。一般來說，顧客單價愈高的餐廳，翻台率愈低，但是海底撈2017年在近100元單價的定位上，做到了每天5次翻台率，遠高於單價較低的競爭對手呷哺呷哺（0520）每天3.3次及輝哥火鍋每天1.6次。

18.8元可買 上望22元

股價走勢上，自上周一（10日）獲納入港股通名單後，即出現明顯異動，翌日以大陽燭升穿個多月的橫行區。股份以17.8元上市，上市首日一度高見19.64元，翌日便開始「潛水」，其後股價一直在15.5至17.5元區間橫行，不排除有心人正在此時密密收集。後市一旦成功突破19.64元，即意味進入半新股無蟹貨區，貨源歸邊的情况下，股價有望愈升愈有。建議18.8元可買入，上望22元，穿16元止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基財富管理策略師

[溫傑 股壇俊傑]

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