謝偉銓﹕監管鐵路工程 入則不再豁免

本港的工務工程大致分為建屋及基建，但兩者的監管機制有所不同，前者受《建築物條例》監管，發展商或業主須向屋宇署遞交建築圖則（俗稱入則）等大量文件及申請動工紙，審批需時至少數月，即使動工後要就圖則作輕微修改，也須向屋宇署再提出申請。同時建屋需要認可人士、建築師、工料測量師、工程師及項目經理等參與，受多方監管。

手上無圖則 一旦出事無從監管

基建卻有別於一般的建築工程，尤其是鐵路及相關工程現時幾乎全數由港鐵負責。根據《香港鐵路條例》，建築事務監督（即屋宇署長）可因應鐵路的運作或工程的特殊性質，發出豁免文書，豁免港鐵公司不受《建築物條例》的部分規限，包括審批圖則、委任認可人士和註冊結構工程師、發出佔用許可證程序等。

其中，沙中線是由政府委託港鐵公司進行設計、建造及試運，不受《建築物條例》規管，港鐵只需按委託協議，確保工程質量達到要求標準，而實質獲豁免的範圍不得而知。如此下來，動輒百億元計的鐵路工程變相擁有高度自主，反之，政府角色被動，只能依靠港鐵主動通報，一旦出現事故，政府連相關圖則紀錄也沒有，更遑論監管。

另外，基建工程的規模及不能預見的因素比一般建築工程大和多，但一直以來，相關工程側重工程師的監督，獲得工程的承建商來來去去都是幾間大公司，透明度低，也欠缺獨立的監管機制。一旦出現事故，往往未能如建築工程一樣會有認可人士、建築師、測量師等專業人士承擔和回應問題，責任似乎都全推向承建商身上，彷彿完全沒有其他工程監控人員可以問責。

幾百億工程 政府角色不宜被動

當刻市民對基建設施已失去信心，筆者認為政府有必要認真檢討相關的監管機制，包括重新檢視、甚或剔除鐵路工程的豁免條件，改為採用與其他建築工程相若的做法。工程的所有合同、造價應由獨立的工料測量師進行監管，優化控制工程質量、進度及成本開支的機制與責任。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]