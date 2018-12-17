經濟
楊書健 泓觀亞太

投資策略

下一篇 上一篇

楊書健﹕傳統物業價高 另類地產尋出路

【明報專訊】今年機構投資者在投資地產方面有兩個新發展。首先是他們普遍增加了地產債務的比重。這類投資一般以夾層形式進行，夾層債其實就是二按，是業主在首按之外，再向其他人額外借款。夾層債的權益排在首按之後，因此利率一般較高。當然，因為夾層債排在首按之後，所以一旦資產出現問題，夾層債受損失的機會亦會增加。因此，夾層債的投資者必須清楚了解資產的細節，以減低出現問題的機會。機構投資者的地產投資團隊原來就懂地產，所以考慮地產債亦合情合理。

澳洲大型基金投資學生宿舍 轉成房託上市

另外，隨着傳統商業地產的價格愈來愈高，亦有投資者開始關注另類地產資產。例如在澳洲，據聞有主權基金和大型退休基金投資了學生宿舍資產，希望在幾年後可以將之變成房託上巿。另外，數據中心、共享生活空間，甚至旅行車停車場都受到投資者青睞，令投資者的選擇愈來愈多。

世界上第一套房託法例在1960年通過，當時所謂的商業地產，指的是寫字樓和商舖。就算幾年前，筆者剛開始接觸本地傳媒和大眾投資者的時候，「商業地產」亦往往指寫字樓。所以在那個年代，另類資產指所有寫字樓和商舖以外的資產。

後來在上世紀的1990年代，物流物業和酒店逐漸打入主流。物流物業是有特殊建築規格的貨倉，一般樓底較高，或會達十二三米，等如兩三層樓的高度。貨架疊高可以增加實際的作業空間，減低進出貨所需的時間。物流中心的貨車區地面又往往會比貨倉地面低約一米，讓貨車車斗和貨倉地面高度一樣，有利快速上落貨。其他要求包括主力牆或支柱的最短距離，以確保貨倉內可以使用現代機械人理貨。

所以物流物業雖是貨倉之一，卻逐漸成為獨立資產類別。後來有物流房託將物流中心全幢租給物流商和大型零售商，令租金流變得更穩定，吸引銀行提供建築融資，加快了物流中心的發展。當物流資產的數目逐漸變多，營運紀錄良好，機構投資者亦願意投資，令其變成投資級別資產。

酒店成為投資級資產，主要是因為在1994年萬豪酒店將公司分拆成擁有資產的酒店房託和擁有品牌的營運商，從而令酒店的業權和管理層分家。分家後的酒店資產，可以任命不同品牌進駐，令機構投資者都願意考慮投資。在現行會計制度之中，出租給營運商的酒店可以算是投資地產，就表現了這個思維。日本、香港和新加坡的幾隻酒店房託，都將營運商交給他人，本身不直接參與營運。

數據中心料可發展成獨立類別

因此，另類資產成為投資級別資產，一般都會經歷幾個階段。首先新興的資產類別，必須與原來的母類別有足夠分別，像物流中心就由貨倉演化成獨立類別。數據中心亦有這個特點。雖說工業大廈都或可建成數據中心，但數據中心必須提供足夠冷凍能力，才能密集運行電腦系統。部分數據中心亦有保安要求。因此，數據中心在未來幾年，應會發展出獨特的資產要求而成為獨立的資產類別。

另一個模式，則是另類資產發展了新營運或融資策略。學生宿舍，其實不外乎就是全幢的納米樓，專門出租給大學生，但是做到統一業權、統一營運，則可變成像酒店一樣，可以吸納機構投資者的新興類別。

安泓投資總監

[楊書健 泓觀亞太]

相關字詞﹕物流中心 學生宿舍 另類地產投資

上 / 下一篇新聞

內地富豪疑水緊 薄扶林屋地易手 妻辭物業控股公司董事 匯銀主要股東入主
內地富豪疑水緊 薄扶林屋地易手 妻辭物業控股公司董事 匯銀主要股東入主
匯銀三度改名轉主業 去年委兩年輕女任高層
匯銀三度改名轉主業 去年委兩年輕女任高層
內地流動性收緊 民企大股東押股套現成風
內地流動性收緊 民企大股東押股套現成風
中美貿戰影響微 筆克：滬進博會增商機
中美貿戰影響微 筆克：滬進博會增商機
公布Webb持股逾5% 主席：非公司主動
公布Webb持股逾5% 主席：非公司主動
加州法院 凍結賈躍亭資產
加州法院 凍結賈躍亭資產
貝萊德韓艾飛：電池股起革命 股價回落可留意
貝萊德韓艾飛：電池股起革命 股價回落可留意
投資精靈﹕中資電池廠商 A股選擇更多
投資精靈﹕中資電池廠商 A股選擇更多
芝商所區睿凌：地緣局勢降溫 軍工股領油價跌
芝商所區睿凌：地緣局勢降溫 軍工股領油價跌
延長石油Deruyck：看好石油需求 加國產量冀5年翻兩番
延長石油Deruyck：看好石油需求 加國產量冀5年翻兩番
愛爾蘭匯款商伙康宏推手機錢包 明年首季面世 主打外傭匯款市場
愛爾蘭匯款商伙康宏推手機錢包 明年首季面世 主打外傭匯款市場
稱港KYC反洗錢法律要求與歐洲相若
稱港KYC反洗錢法律要求與歐洲相若
中央經濟會議周三舉行 料維持「穩增長」目標
中央經濟會議周三舉行 料維持「穩增長」目標
加工楊樹造家具 中國優材助客打入天貓電商
加工楊樹造家具 中國優材助客打入天貓電商
傳遞娛樂內地製劇集綜藝節目 走小品路線
傳遞娛樂內地製劇集綜藝節目 走小品路線
內地二手樓價跌幅擴大
內地二手樓價跌幅擴大
張兆聰﹕小心中央炮製新泡沫
張兆聰﹕小心中央炮製新泡沫
環球數據前瞻
環球數據前瞻
錦州銀行配股集資逾82億
錦州銀行配股集資逾82億
南戈壁：前高層或涉嚴重欺詐
南戈壁：前高層或涉嚴重欺詐
金子：領展套現加碼投資 Call 15216
金子：領展套現加碼投資 Call 15216
張兆聰﹕海螺創業轉型 估值吸引
張兆聰﹕海螺創業轉型 估值吸引
謝紹榮﹕樓巿沒泡沫 何來爆破？
謝紹榮﹕樓巿沒泡沫 何來爆破？
買兒童危疾保險 留意疾病定義
買兒童危疾保險 留意疾病定義
謝偉銓﹕監管鐵路工程 入則不再豁免
謝偉銓﹕監管鐵路工程 入則不再豁免
溫傑﹕火鍋季節到 海底撈突破橫行區
溫傑﹕火鍋季節到 海底撈突破橫行區
黃德几﹕化工產品需求殷 建滔21元吸
黃德几﹕化工產品需求殷 建滔21元吸
許繹彬：華為案餘波未了
許繹彬：華為案餘波未了
內地力谷5G 嚴選設備股 分析：中國鐵塔現價可短炒
內地力谷5G 嚴選設備股 分析：中國鐵塔現價可短炒
陸振輝：善用時間格價 退休旅行慳錢多
陸振輝：善用時間格價 退休旅行慳錢多
陳增濤：香港過江龍 收購Château Bellefont-Belcier
陳增濤：香港過江龍 收購Château Bellefont-Belcier
黃國英﹕跌巿撈底要有膽識技巧
黃國英﹕跌巿撈底要有膽識技巧
陸振球﹕隨「投資時鐘」買高息穩陣股
陸振球﹕隨「投資時鐘」買高息穩陣股
陸振球﹕投資初創竅門
陸振球﹕投資初創竅門
林少陽﹕2019投資播種佳年？
林少陽﹕2019投資播種佳年？
技術取勝：恒生月線守上升軌
技術取勝：恒生月線守上升軌
看圖析市：恒指26700點之下做淡
看圖析市：恒指26700點之下做淡
潘迪藍：葡萄酒大國誰先倒？
潘迪藍：葡萄酒大國誰先倒？
李順威：人心偏淡最困擾美股
李順威：人心偏淡最困擾美股
劉思明﹕低吸地產濠賭高息股
劉思明﹕低吸地產濠賭高息股
何啟聰：倘重上75元 反手做淡平保
何啟聰：倘重上75元 反手做淡平保
憧憬內地放水 國指購26055
憧憬內地放水 國指購26055
中移考驗百天線 博反彈購15528
中移考驗百天線 博反彈購15528
周顯﹕「公司增持是好消息」乃錯誤概念
周顯﹕「公司增持是好消息」乃錯誤概念
何國良﹕動漫影響遠超想像
何國良﹕動漫影響遠超想像
王弼﹕儲錢等英硬脫歐掃貨
王弼﹕儲錢等英硬脫歐掃貨
曾淵滄﹕抗貿戰 留意基建股
曾淵滄﹕抗貿戰 留意基建股
龍淵子﹕內房鬆綁無懸念 股債可期
龍淵子﹕內房鬆綁無懸念 股債可期
湯文亮：港樓危在資金流走
湯文亮：港樓危在資金流走
陳永傑：公營屋短缺 私樓更不足
陳永傑：公營屋短缺 私樓更不足
廖偉強：蝕底即是着數
廖偉強：蝕底即是着數
布少明：政府應有明確減辣機制
布少明：政府應有明確減辣機制
李志成：抗跌力強 豪宅價量看俏
李志成：抗跌力強 豪宅價量看俏
郭思治．推介股份：光大國際（0257）
郭思治．推介股份：光大國際（0257）
梁冠業．推介股份：領展（0823）
梁冠業．推介股份：領展（0823）
李嘉廉．推介股份：港鐵（0066）
李嘉廉．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：電能（0006）
涂國彬．推介股份：電能（0006）
盧楚仁：加國樓市或成計時炸彈
盧楚仁：加國樓市或成計時炸彈
龐寶林：環球震盪 宜股債混合
龐寶林：環球震盪 宜股債混合
土瓜灣新盤戰 瑧尚擬下月登場 1房戶逾八成 新世界稱貼市價開盤
土瓜灣新盤戰 瑧尚擬下月登場 1房戶逾八成 新世界稱貼市價開盤
藝人蘇頌輝擬斥千萬購凱滙兩房
藝人蘇頌輝擬斥千萬購凱滙兩房
將中3房呎價跌穿1.4萬 今年低位
將中3房呎價跌穿1.4萬 今年低位
今年物業買賣料7245億 歷史第三高
今年物業買賣料7245億 歷史第三高
泓碧兼融分層洋房 高層享雙海景
泓碧兼融分層洋房 高層享雙海景
新港城實呎失守1.6萬 高位跌逾一成
新港城實呎失守1.6萬 高位跌逾一成
7款旅遊保長者條款大比併
7款旅遊保長者條款大比併