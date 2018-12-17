楊書健﹕傳統物業價高 另類地產尋出路

澳洲大型基金投資學生宿舍 轉成房託上市

另外，隨着傳統商業地產的價格愈來愈高，亦有投資者開始關注另類地產資產。例如在澳洲，據聞有主權基金和大型退休基金投資了學生宿舍資產，希望在幾年後可以將之變成房託上巿。另外，數據中心、共享生活空間，甚至旅行車停車場都受到投資者青睞，令投資者的選擇愈來愈多。

世界上第一套房託法例在1960年通過，當時所謂的商業地產，指的是寫字樓和商舖。就算幾年前，筆者剛開始接觸本地傳媒和大眾投資者的時候，「商業地產」亦往往指寫字樓。所以在那個年代，另類資產指所有寫字樓和商舖以外的資產。

後來在上世紀的1990年代，物流物業和酒店逐漸打入主流。物流物業是有特殊建築規格的貨倉，一般樓底較高，或會達十二三米，等如兩三層樓的高度。貨架疊高可以增加實際的作業空間，減低進出貨所需的時間。物流中心的貨車區地面又往往會比貨倉地面低約一米，讓貨車車斗和貨倉地面高度一樣，有利快速上落貨。其他要求包括主力牆或支柱的最短距離，以確保貨倉內可以使用現代機械人理貨。

所以物流物業雖是貨倉之一，卻逐漸成為獨立資產類別。後來有物流房託將物流中心全幢租給物流商和大型零售商，令租金流變得更穩定，吸引銀行提供建築融資，加快了物流中心的發展。當物流資產的數目逐漸變多，營運紀錄良好，機構投資者亦願意投資，令其變成投資級別資產。

酒店成為投資級資產，主要是因為在1994年萬豪酒店將公司分拆成擁有資產的酒店房託和擁有品牌的營運商，從而令酒店的業權和管理層分家。分家後的酒店資產，可以任命不同品牌進駐，令機構投資者都願意考慮投資。在現行會計制度之中，出租給營運商的酒店可以算是投資地產，就表現了這個思維。日本、香港和新加坡的幾隻酒店房託，都將營運商交給他人，本身不直接參與營運。

數據中心料可發展成獨立類別

因此，另類資產成為投資級別資產，一般都會經歷幾個階段。首先新興的資產類別，必須與原來的母類別有足夠分別，像物流中心就由貨倉演化成獨立類別。數據中心亦有這個特點。雖說工業大廈都或可建成數據中心，但數據中心必須提供足夠冷凍能力，才能密集運行電腦系統。部分數據中心亦有保安要求。因此，數據中心在未來幾年，應會發展出獨特的資產要求而成為獨立的資產類別。

另一個模式，則是另類資產發展了新營運或融資策略。學生宿舍，其實不外乎就是全幢的納米樓，專門出租給大學生，但是做到統一業權、統一營運，則可變成像酒店一樣，可以吸納機構投資者的新興類別。

安泓投資總監

[楊書健 泓觀亞太]