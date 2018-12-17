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買兒童危疾保險 留意疾病定義

【明報專訊】根據醫院管理局的數字，2016年兒童及青少年新增癌症有近190宗，該年度整體癌症新症宗數比較，佔比不足1%。常見的兒童及青少年癌症包括俗稱血癌的白血病、腦癌及淋巴瘤，約佔新症個案的三分之二。既然兒童患上癌症的機會比成年人低，父母又應否為初生子女購買危疾保險呢？

兒童患糖尿病增

面對無法預見的將來，做好準備永遠是正確的，加上兒童患上糖尿病的數字逐漸增加，故此在子女年幼、身體健康的時候購買危疾保險，當然是理想的做法。現時，不少危疾保險計劃已包含儲蓄及人壽保障。父母可按需要，購買適合兒童受保的危疾保險計劃，一舉三得。

近年的危疾保險計劃，除了保障常見的危疾外，例如癌症、心臟病、腦炎等，還附設了兒童疾病賠償，保障初生嬰孩以至兒童常見的嚴重疾病，例如川崎病、系統性兒童類風濕關節炎、胰島素依賴型糖尿病等。雖然這不屬於傳統定義的「危疾」（Critical Illnesses），但都在保障範圍之內。

受保人只要在特定歲數前（通常18歲或之前），經醫生診斷患上其中一種受保的兒童疾病，就可按照保單條款，獲得賠償，賠償額通常是投保額的特定百分比(一般是20%至30%)，惟設有最高賠償限額。這類計劃一般只需供款5至20年，便可得到危疾保障至受保人100歲。對子女而言，父母在其成年前已完成供款，他們在踏入社會工作後，就無需自行張羅，卻仍然得到保障。

與醫療保險相若 設等候期

兒童受保於一般危疾保險計劃時，一旦確診，便可根據保單條款，獲得全數保額賠償，但保單亦隨之終止，若日後另行購買，有機會加入不保條款甚至被拒保。

與其他醫療保險一樣，危疾保險亦設有等候期。盡早為初生或年幼子女投保，除了提供全面的健康保障外，家人亦可獲得足夠經濟支援，讓子女患病時有更多資源，選擇不同治療方案。不論購買哪一種危疾保險計劃，父母都必須了解相關計劃詳情及保單條款，為子女作出合適的選擇。

中銀人壽

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