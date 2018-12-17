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張兆聰 穩增長百萬倉
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張兆聰﹕小心中央炮製新泡沫

【明報專訊】恒指上周升31點，國指則跌9點，本倉也變動不大。港股上周一跟隨美股大跌，但市場很快發現中國已是「無條件投降」，華為首席財務官孟晚舟被捕也全無還擊之力，只敢拘捕兩名加拿大公民報復，對美國則措辭十分溫和，並且繼續乖乖地根據美國的指示行動，即時購買大豆和下調美國汽車進口關稅。強國變成小綿羊，全球股市又從華為事件後反彈。但統計局上周五公布一系列經濟數據，可說是慘不忍睹，消費已接近崩潰式下跌，又再引發全球股市顯著回吐。

11月零售銷售增長8.1%，是19年以來最低，但從絕對增速來看，8%依然是很快速增長，不是大問題。統計局指主因是汽車消費疲弱拖累，11月下跌了10%，汽車消費又佔社會消費品零售總額達10%。筆者所指的崩潰，其實是限額以上單位消費品零售額增速已暴跌至2.1%，考慮到同期通脹按年升2.2%，實質增長已接近零甚至負數。

限額以上消費近零增長

內地社會消費品零售總額，由限額以上與限額以下社會消費品零售額合計而成。其中限額以上單位數據實施全面統計調查；限額以下數據則以抽樣調查推算所得。限額以上單位和企業，包括每年主營業務收入逾2000萬元人民幣的批發業企業；每年主營業務收入逾500萬元人民幣的零售業企業，以及每年主營業務收入逾200萬元人民幣的住宿及餐飲業企業。這些都是具規模的企業，數據最真實。

餐飲消費也急放緩 情况堪憂

理論上，汽車企業一定是限額以上單位，佔限額以上消費的比重，相對於佔整體消費品零售總額一定較高，這也部分解釋了數字偏弱。但要留意，限額以上餐飲消費也僅升4%，也是個頗差的數字。汽車只是一個因素，大勢也是很差。此外，2017年和2018年的限額以上消費，分別為15779億元人民幣和13679億元人民幣，意味有大量限額以上單位倒閉了，倖存者偏差下才錄得增長，但這個增長並不代表總需求上升，實際情况應弱於統計數字。同時，何解大量零售餐飲企業倒閉，是因為阿里和拼多多，還是純粹生意慘淡，也值得深思。

近年住戶部門負債年增速超過20%，最新總額直逼50萬億元水平。大家敢於加槓桿買房，一方面是對於收入增長充滿信心，另一方面是看好樓價上升。現在卻出現裁員潮，收入增長肯定難及以往動輒達雙位數字，樓價也開始升不起，但負債卻是剛性，依然要每月定期還款，對消費擠出的效應會相當劇烈，也很難扭轉。

但每次經濟走向硬着陸邊緣，中央總有辦法弄出一個新泡沫去解決問題，「四萬億」後企業大面積破產，便弄出平台債、城投債搞投資；地方政府債台高築後，就全力催谷房地產；房地產庫存過高後就引誘居民購房為國接盤。現在到住戶部門消費乏力，究竟中央從哪裏找來新的泡沫，會是2019年的重點所在。

藥股止蝕 買入安踏

上周期望醫藥股超賣反彈，結果周初在低位徘徊，周五報道指藥品採購新規將於上海首先推出，藥股再度大跌，會沽出石藥（1093）、中生製藥（1177）及國藥（1099）止蝕。上周也成功以35元買入了2000股安踏（2020），以及75元買入1000股中移動（0941）。本周會將SPY、QQQ、亞馬遜各減持一半。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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