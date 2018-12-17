內地二手樓價跌幅擴大

京滬穗深樓價錄跌幅

據內地媒體引述中原地產首席分析師張大偉分析稱，由預期看，二手樓價下調將是開始。全國樓市於8月份上漲至頂峰後，「金九銀十」不再，樓市價格出現調整迹象，二手樓的拐點已開始出現，並預計未來幾個月，二手樓價的下調城市和下調幅度將繼續加大，新建住宅部分城市也逐漸開始調整。

報道引述數據指，內地合計已多達17個熱點城市的二手樓價出現下調，其中廈門、北京下調最多，分別跌0.6%和0.7%。無錫、杭州、廣州等一些樓價最熱點城市二手樓價均出現按月下調。

分析：料內房政策續維持調控

易居研究院智庫中心總監嚴躍進認為，二手樓價指數按月升0.5%，相比10月份保持不變。二手樓相對上更能客觀反映市場走勢，反映當前很多房東急於拋售項目，會主動降價。

此外，交通銀行首席經濟學家連平接受內地傳媒訪問時稱，預期2019年內地房地產行業調控政策總體仍從嚴從緊，不會大幅度放鬆，但一些房地產行政管制手段在某些地區會有所鬆動。

連平更表示，伴隨國家重點項目、高新技術工業製造業、戰略性產業及基建投入力度將較2018年大，明年按揭貸款在貸款額度中所佔比重會有所縮小。