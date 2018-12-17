傳遞娛樂內地製劇集綜藝節目 走小品路線

購日《棋魂》版權拍新劇

趙文竹表示，傳遞娛樂旗下厚海文化的核心團隊約20人，通常配置一兩人跟進一個節目，並由外包團隊製作，因此每年可儲備最少4至6部劇集及最少1至2個綜藝節目，更在投資前先向視頻平台、電視台預售、尋求廣告分成和冠名，加快回收。在製作劇集方面，其團隊除物色小說及原創作品外，已因應觀眾口味變化，在10年來首次從日本取得《棋魂》版權用於開發新劇集。她說，過程中得助於早年其曾參與開拍新《三國》，在日本及在香港播放取得一定影響力，建立口碑，其策劃團隊亦能應原作者要求交出改良方案。旗下團隊又早於兩三年前相中作家蕭如瑟同名小說及購入版權，改編成電視劇《九州斛珠夫人》，最終獲內地藝人楊幂出演，令劇集製作獲保證。

日常生活「碎片化」 開發2分鐘短故事

因應市場發展，趙文竹稱，內地劇集及綜藝節目要隨觀眾心態發展，變得更年輕化，適應喜歡經手機收看節目的年輕一代。在製作上更愈來愈講究內容及故事，非靠大明星撐場，例如定位「90後」觀眾群的綜藝節目《高能少年團》，反讓更多父母從中了解子女的世界。因應媒體變化，製作內容可更精準化，讓他們可製作針對學生收看的節目，甚至在老百姓日常生活趨向「碎片化」時，開發2分鐘片長的短故事、微視頻等小品化產品，吸引觀眾。

為了打通綜藝產業鏈，趙文竹表示，傳遞娛樂擬和廣告公司合作，增加話語權，並吸納好編劇、導演及演員幫助製作，甚至部署在兩三年內，如韓國演藝機構SM集團開設咖啡廳般延伸產業，推出多樣化衍生商品。她不排除透過併購以實現新業務策略。