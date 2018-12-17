加工楊樹造家具 中國優材助客打入天貓電商

轉型後毛利率增至70%

中國優材執行董事兼首席執行官李理表示，集團因應內地北方廣大地區種植楊樹，只局限於將楊樹用作造紙等用途，因此改良工藝，將楊木加工成可供長途運輸而不變型的實木板材，產品比美國進口實木差價最多可達4倍，產品每方米售價逾3000多元（人民幣‧下同）。他強調，就算內地地產市道波動，集團的產品應用較廣，遍及家具生產、裝修及建築下，相信不太受影響。

首席財務官左毅補充，集團過往透過採購木材優化成刨光實木板材，業務佔比曾達70%，毛利率僅25%，近年轉型後，只集中做加工並縮短生產周期至3小時後，毛利率即提高至70%。即使其邯鄲廠房於2017及2018年度受北方環保政策影響不許用燃煤鍋爐生產，致只能銷售庫存維持盈利，但經整改後該廠有望在2019年重新接單，改造費只涉資數十萬元。目前其整體產能達30萬立方米，相對內地每年對實木需求2億立方米，按年還增長15至20%而言，他相信仍有空間增長。集團將透過加班，及尋找地點於明年建好化工廠去配合產能提升，預計新廠所需投資僅3000萬至5000萬元。

實木需求增長空間仍大

中國優材近期替客戶木門製造商河北快優的5000萬元貸款作擔保，左毅稱，主要看中快優的模塊化做門技術加快生產流程，有助經天貓擴展生意，變相幫助中國優材發展。同時在坐擁約1.7億元資金下，該集團向河北境外上市股權投資基金授出1年期貸款5000萬元並收年息10厘，遠比存放銀行收息1厘、2厘高。同時在過去兩年每年派息港元2仙下，他期望能持續派息。