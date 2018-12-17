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中央經濟會議周三舉行 料維持「穩增長」目標

【明報專訊】有傳為明年經濟工作定調的中央經濟工作會議將於本周三（19日）舉行，在此之前，上周四（13日）舉行的中央政治局會議，分析研究了明年經濟工作，為中央經濟工作會議提前放風。

從中央政治局會議的內容，明年主基調仍然是穩字當頭，在繼續打好「防範化解重大風險」、「精準脫貧」及「污染防治」這三大攻堅戰的同時，穩增長繼續放在宏觀要務之首。此外，工作目標亦繼續強調今年7月底政治局會議時提出的「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」的六穩精神。

經濟師多料明年中國GDP增長放緩

穩字當頭，主因在中美貿易戰不明朗，以及內部消費增長放緩等內外因素之下，普遍認為明年中國經濟下行壓力大。多位經濟師都預測明年中國GDP（本地生產總值）在6.5%以下（見表），其中京東數位科技首席經濟學家沈建光預期，明年內地經濟增長降至6%；廣發証券首席經濟學家沈明高甚至料GDP會難達6%。

沈建光認為，中央經濟工作會議將會以「六穩」為工作基調，明年仍會延續積極財政政策及穩健貨幣政策，但因為受到經濟放緩、民企經營困難等問題，需要較寬鬆貨幣環境作支撑，因此預期明年貨幣政策會在穩健中保持中性偏鬆。雖然GDP可能會放緩至6%，但相對地能為結構性改革及應對外部風險挪出政策空間。

料明年貨幣政策中性偏鬆 助民企融資

沈明高表示，中美貿易摩擦可能需時5年至10年才能分出勝負。同時，中國需面臨從高速增長轉向高質量發展的痛苦調整，在外部對出口的明顯影響、製造業產能投資增速受壓、地產投資增速較難維持今年水平、穩槓桿前提下基建投資增長空間有限這4大前提下，GDP增速或難以達到6%。

不過，興業銀行首席經濟學家魯政委表示，如今年中國GDP增長有6.6%，明後年GDP增速只要達到6.1%就能夠實現到2020年GDP翻一番的目標。由此來看，中央能夠容忍經濟一定程度的放緩，因此才會重申「要保持戰略定力」。換句話說，防風險的目標不會因為穩增長而動搖，這從中央政治局會議提出明年要繼續打好三大攻堅戰可見一斑。

相關字詞﹕貨幣政策 財政政策 穩字當頭 中央政治局會議 中央經濟工作會議

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