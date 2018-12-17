愛爾蘭匯款商伙康宏推手機錢包 明年首季面世 主打外傭匯款市場

明報記者 廖毅然

Paul Byrne透露，該手機錢包將在明年首季推出。在本港，集團與本地一個儲值支付工具（SVF）持牌人合作，而在印尼亦有一合作方，因此不存在監管障礙。他表示，香港有大量的外籍家庭傭工，他們有頻繁的跨境匯款需求，因此市場潛力巨大。儘管他了解有不少同業已率先在港推出相關業務，但他有信心CurrencyFair在匯款流程、貨幣換算及增值服務等方面都有優勢。

目標印尼籍家傭 港印兩地均有合作方

據政府最新數據，本港有約36萬名外籍家庭傭工，當中以菲律賓籍佔最多，但印尼籍的人數亦在近年急升，約有15萬人。眼見市場潛力龐大，不少本地的電子錢包例如TNG、WeChat Pay及AliPay HK亦已先後推出針對外籍傭工的匯款服務。

稱差價小於0.5% 較一般外匯兌換商小

CurrencyFair總部設在愛爾蘭，是一家2009年成立的P2P（點對點）匯款供應商，成立以來累計處理逾80億歐元（約707億港元）的匯款。CurrencyFair擔當中介角色，在收到客戶發出的跨境匯款或外幣兌換要求後，系統會協助配對。Byrne表示，透過金融科技系統，他們能把外匯差價降至小於0.5％，而一般外匯兌換商可能有1.25％，銀行更可能達到平均2％。

現時該公司有逾12萬名活躍客戶，大部分在歐洲、澳洲及加拿大。近兩年才在新加坡及香港取得匯款牌照，直至與康宏支付合併後才陸續開始亞洲業務。

近兩年取星港牌照 看好大中華匯款市場

Byrne表示，上述手機錢包會是與康宏合併後的首個項目，他同時看好大中華的匯款市場，主要因為中港兩地有大量的業務與資金往來。他相信憑藉與康宏的合作，客戶人數與匯款規模都可以有倍數增長。

康宏環球創業投資部主管葉孫銘表示，他們正研究提供更多增值服務，詳細包括協助客戶到海外置業或推出「旅遊卡」等，但這些都只屬初步構思，目標為客戶提供一條龍服務，而非簡單只做匯款。