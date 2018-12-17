延長石油Deruyck：看好石油需求 加國產量冀5年翻兩番

油管覆蓋完善 加國大部分石油輸美

延長石油1905年（清朝光緒三十一年）在陝西省延長縣成立，1907年打成中國陸上第一口油井，目前則是內地第四大石油國企，去年油產量1100萬噸（約每天22萬桶油當量）及氣產量26億立方米；今年上半年營業額按年上升11.6%至1410億元人民幣，盈利升194.5%至5.39億元人民幣。

在2010年1月，延長石油收購本港上市公司中聯能源約14.5%股權成為第二大股東，跟着增持至成為大股東，2012年6月中聯能源改名為延長石油國際，並成為延長石油的海外業務旗艦至今。

加拿大拘捕華為副董事長孟晚舟事件近日成為頭條新聞，Deruyck剛巧上周二接受訪問，談到集團在加拿大及全球拓展大計。延長石油國際旗下Novus目前在加拿大維京盆地區域開採石油，日產油當量3000桶，今年上半年營業額及經營溢利分別達1.47億及1298萬港元。

延長國際業務發展部主管鍾寅俊指出，加拿大是全球面積第二大國家，石油蘊藏量豐富，足夠本身3000多萬人口消費有餘，可出口至其他國家；加拿大早於上世紀60至70年代已與鄰國美國建成完善跨境輸油管，由此輸送油氣到美國南部煉油重鎮休斯頓及其他地區的成本很低，所以現時Novus、長和（0001）旗下的赫斯基能源，以至加拿大的其他油企，亦主要是出口美國。

中印經濟增長帶動需求 看好油價全球拓產

Deruyck表示，中國及印度兩個人口大國經濟持續增長，而且中國推動「煤改氣」改善環境亦增加油氣需求，故近年全球石油及天然氣需求持續增長，集團看好油價前景，已落實投資2.5億美元，目標是5年內把Novus的日產油當量增加逾2.3倍至1萬桶；受惠規模效應，屆時每桶油生產成本料由目前50多美元下降至40多美元。雖然目前Novus石油是出口美國而非中國，但Deruyck透露，延長石油國際亦擬在一帶一路投資油氣項目，長遠目標是日產7萬桶油當量，部分出口至中國。

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