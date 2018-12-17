延長石油Deruyck：看好石油需求 加國產量冀5年翻兩番

【明報專訊】貝萊德韓艾飛指中國企業近年積極在全球收購資源資產，而記者是次專訪的內地第四大石油國企延長石油的海外旗艦延長石油國際（0346）便是其中一例。延長石油國際行政總裁Bruno Deruyck（圖）表示，旗下諾瓦斯能源（Novus）目前在加拿大維京盆地地區經營原油開採，由於看好全球需求，已落實斥資2.5億美元（約20億港元）在5年內將產量增加逾兩倍至每日1萬桶油當量，並會在一帶一路沿線國家尋求投資機會。
油管覆蓋完善 加國大部分石油輸美
延長石油1905年（清朝光緒三十一年）在陝西省延長縣成立，1907年打成中國陸上第一口油井，目前則是內地第四大石油國企，去年油產量1100萬噸（約每天22萬桶油當量）及氣產量26億立方米；今年上半年營業額按年上升11.6%至1410億元人民幣，盈利升194.5%至5.39億元人民幣。
在2010年1月，延長石油收購本港上市公司中聯能源約14.5%股權成為第二大股東，跟着增持至成為大股東，2012年6月中聯能源改名為延長石油國際，並成為延長石油的海外業務旗艦至今。
加拿大拘捕華為副董事長孟晚舟事件近日成為頭條新聞，Deruyck剛巧上周二接受訪問，談到集團在加拿大及全球拓展大計。延長石油國際旗下Novus目前在加拿大維京盆地區域開採石油，日產油當量3000桶，今年上半年營業額及經營溢利分別達1.47億及1298萬港元。
延長國際業務發展部主管鍾寅俊指出，加拿大是全球面積第二大國家，石油蘊藏量豐富，足夠本身3000多萬人口消費有餘，可出口至其他國家；加拿大早於上世紀60至70年代已與鄰國美國建成完善跨境輸油管，由此輸送油氣到美國南部煉油重鎮休斯頓及其他地區的成本很低，所以現時Novus、長和（0001）旗下的赫斯基能源，以至加拿大的其他油企，亦主要是出口美國。
中印經濟增長帶動需求 看好油價全球拓產
Deruyck表示，中國及印度兩個人口大國經濟持續增長，而且中國推動「煤改氣」改善環境亦增加油氣需求，故近年全球石油及天然氣需求持續增長，集團看好油價前景，已落實投資2.5億美元，目標是5年內把Novus的日產油當量增加逾2.3倍至1萬桶；受惠規模效應，屆時每桶油生產成本料由目前50多美元下降至40多美元。雖然目前Novus石油是出口美國而非中國，但Deruyck透露，延長石油國際亦擬在一帶一路投資油氣項目，長遠目標是日產7萬桶油當量，部分出口至中國。
[封面故事]