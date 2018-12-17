芝商所區睿凌：地緣局勢降溫 軍工股領油價跌

紐約期油自10月初開始由每桶76.9美元大幅下跌，一度低見49.41美元，因油組和俄羅斯達成減產協議才稍為反彈，市場普遍認為全球原油產量大趨勢向上，加上各國經濟顯露疲態令需求減弱，因而令油價受壓。

油價10月多跌 屬季節效應

區睿凌引述過去20年的數據，發現原來每年10月，油價的上升概率只有40%（即下跌概率達60%），為各個月份中最低，所以今年油價在10月見頂然後急插，可說是有季節性效應，而每年11月油價的上升概率也只有50%，所以跌勢持續，而12月份的上升概率則有65%，僅次於每年2月份的75%，本月開始油價亦見反彈。

區睿凌又指出，雖然美國總統特朗普十分惹火，但其所謂「美國優先」的政策，其實一如在第二次世界大戰初期美國同樣以「美國優先」為口號而避戰，尤其是特朗普經常要盟國負擔軍費，即實質希望軍事開支收縮，「要打仗首先要擴充軍備，不是話打就打，所以觀察地緣政治是否變得緊張，繼而增加戰爭風險並令油價可能大升，可以據軍工股的表現來推斷油價會否隨戰爭風險而上升。」

區教路，可將美國軍工股ETF「iShares US Aerospace & Defense（ITA）」的股價和油價拼在一起觀察，便會發現ITA是預測油價很好的指標，即ITA上升，油價多升，ITA跌，油價會跟跌（見圖）；最近ITA在9月19日先見頂沒再創新高，油價卻在10月3日才見頂回落。如未來ITA續跌，代表戰爭風險其實在降溫，則油價也難以大升。

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