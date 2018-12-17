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貝萊德韓艾飛：電池股起革命 股價回落可留意

【明報專訊】恒指上周變化不大，今期封面故事由貝萊德董事總經理兼全球天然資源團隊首席投資總監韓艾飛（Evy Hambro）、投資銀行家兼芝加哥商品交易所（CME）特約講師區睿凌，以及內地第四大石油國企延長石油的海外投資旗艦延長石油國際（0346）行政總裁Bruno Deruyck，分析全球能源行業的投資大趨勢。韓艾飛認為，全球電動車熱潮銳不可當，由此引伸電池革命，哪一企業能成功研發可有效儲存及釋放能源的電池，將可改變世界；區睿凌就以季節因素和軍工股走勢，教路分析油價走勢；Deruyck則預測，中國及印度經濟持續增長，將支持油價長期向好，集團已拍板投資大計，冀未來5年將石油產能增加逾兩倍。

明報記者 葉創成、陸振球

觀望美國本周議息結果，以及中美貿易戰發展，港股上周變化不大。上周不少報章連續多日頭條新聞均是中國最大電訊設備供應商華為副董事長孟晚舟本月1日在加拿大被捕後面臨美國引渡的事態發展，市場憂慮中美在經濟、政治、科技層面競爭加劇，貿易談判受影響，一度令股市波動；至上周四孟晚舟獲溫哥華法院批准保釋，事情暫得到緩和。

貝萊德韓艾飛上月底接受專訪時，孟晚舟事件尚未發生，惟他當時已指出，在本世紀初期，若投資者能洞悉中國崛起的大趨勢，投資於受惠中國經濟增長的資源股及奢侈品股，過去10多年回報非常可觀，由此可見捕捉投資大趨勢的重要。向前望的話，韓艾飛認為，一個不容忽視的投資大趨勢是，全球城市化及環保意識愈來愈高，電動車及其他新興運輸工具湧現，帶來結構增長機會。

內地電動車增長快 龍頭比亞迪跑出

韓艾飛在第126期（去年11月27日出版）封面故事已提到，包括美國、中國及英國在內的全球主要國家均積極推動電動車發展，為鋰（lithium）、鈷（cobalt）、鎳（nickel）及石墨烯（graphene）等生產電動車電池的礦物帶來龐大需求，料此一趨勢將持續數年，為相關上市公司帶來重大投資機會。他在是次專訪中則透露，由於上次推介後相關股份價格急升，故旗下基金今年初已減持，惟隨着過去多個月其股價回落，目前又可值得留意。

歐洲知名車廠將產電動車 利普及 

「富達中國消費動力基金」的基金經理馬磊在第173期（11月5日出版）封面故事表示，去年中國電動車銷量58萬輛，屬全球最高，全球市佔率高達50%，是排名第二位的美國銷量約3倍。馬磊引述IHS Market 的預測，中國電動車銷量今年、明年及2020年將分別增至85萬、156萬及213萬輛（見圖），他預料當2020年銷量突破200萬輛，便會形成匯聚效應，拉動整個產業鏈，故他看好內地電動車龍頭股比亞迪（1211）。該訪問見報以來，比亞迪股價上升11.2%，表現突出，可見市場對電動車主題亦正趨之若鶩。

韓艾飛在是次專訪中亦進一步解釋全球電動車市場的增長潛力。他指出，由於傳統燃油車帶來環境污染問題愈來愈嚴重，故全球主要國家均在尋找更環保的代行工具，為電動車帶來龐大需求。他認為，目前全球電動車市場最大的發展障礙是，基本只有一家公司具備全球生產能力，其電動車售價高昂，消費者的選擇亦有限，但他相信此問題將出現轉機，「兩年之後，我們會見到全球主要傳統燃油車製造商均會推出電動車，屆時全球電動車選擇將增加，價格相應下調至接近燃油車的水平，普羅消費者也能負擔，有利全球電動車普及」。

料刺激電池原材料需求

去年內地電動車銷量已達58萬輛，佔全球半壁江山。韓艾飛估計，內地電動車銷量今年將增長60%至70%，在全球市佔率料進一步提高，發展速度暫拋離歐洲；但他提醒，當兩年後歐洲一些著名燃油車製造商也產銷電動車，屆時電動車在歐洲也會漸趨普及，故目前判斷哪個國家的電動車生產商會成為將來全球贏家屬言之尚早。惟不論如何，全球電動車市場未來高速增長可期，將為鋰、鈷、鎳及石墨烯等電動車電池原材料帶來龐大需求，故中國近年積極收購上述礦產，「中國在澳洲買入鋰礦、在非洲收購鈷礦，策略性投資未來所需要的資源」。

韓艾飛指出，電動車的儲能電池技術，長遠亦有機會應用於太陽能及風電等可再生能源，帶來更重大投資機會。他解釋，不論太陽能及風力發電也好，目前最大限制是受制於自然環境，例如太陽能發電只適用於日間，而風力發電僅可應用於當風地區，而它們所生產出來的能源暫亦難以儲存，但假如日後有一間企業能成功研發可儲存及釋放大量能源的電池，並且可商業化大規模生產，將像10多年前蘋果公司發明iPhone智能手機一樣改變世界，「這電池需要能夠有效儲存能源後，在適當時間釋放這些能源，過程中亦不會為電池帶來破壞；也就是說，該電池可以在日間儲存太陽能，在晚上則把能量釋放，每日周而復始有效充電，這將會為人類未來10至20年的生活帶來重大改變」。

全球研發超級電池 儲存能源將更有效

對記者來說，韓艾飛上述的超級電池是嶄新超前的投資理念，但他指出，不論美國、中國、歐洲及日本均有不少企業投資大量資源就此進行研發，估計各界遲早也會找到製造該電池的化學程式，當中不可忽視中國在這方面的潛力，「我個人的觀點是，中國希望成為全球最大及最佳的電池生產商」。

[封面故事]

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