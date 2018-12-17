加州法院 凍結賈躍亭資產

包括FF33%股份 4伙加州豪宅

懶財於上周一向法院提出凍結賈躍亭資產的申請，賈躍亭一方未提異議。目前，此4伙豪宅總值逾2000萬美元（約1.56億港元），FF股權估值為14.8億美元（約115.6億港元），故賈躍亭被凍結資產總值逾15億美元（約117億港元）。

債主懶財上周入稟 賈未提異議

據懶財的文件顯示，樂視體育文化產業發展（北京）在2016年12月2日向其借款5000萬元人民幣，並協定月內一次過償還本金，賈躍亭和樂視控股為擔保人，若違約則每天付額外0.05厘利息，但僅獲付兩期利息後未有再還餘下本金和利息。

懶財向北京仲裁委員會提出仲裁，並於今年1月獲裁定，樂視及賈躍亭等應償還貸款及2017年3月15日起計利息，年息7.5厘。但賈氏無動於中，觸發懶財到美國入稟。