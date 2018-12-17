中美貿戰影響微 筆克：滬進博會增商機

承辦進博會逾40展位

筆克主席謝松發表示，中美貿易戰之下，整體氣氛確實有影響，一些企業因為擔心而保持觀望，「是有一些客戶暫緩了項目，部分計劃要延到明年，不過對生意影響不算很大」。雖然如此，但有危即有機，例如在貿易戰之下，今年中國於上海首次舉行進口博覽會，主要從事展覽、主題公園設計和承辦，以及品牌解決方案的筆克遠東亦成為大會其中一個指定展覽承辦商，進博會有逾40個展位也是出自他們。所以獲得這個機會，因為過去筆克亦參與過不少國家級活動，例如廣交會、新加坡國慶、北京奧運、上海世博等等。由於進博會已宣布明年繼續舉行，料會成為一年一度的恒常展覽，謝松發表示，這將會為公司帶來穩定而相當可觀的收入。

車展亦是筆克遠東的拿手好戲，不過今年內地汽車銷售差，連帶一些車企參加車展亦要「縮皮」，「是減少了預算，但車企不可能不做推廣」，謝松發又指內地品牌正在掘起，新能源車也愈來愈普及，這些亦是公司可以爭取的新機會。

拓英美東南亞 藉新科技增設計效果

除了新機遇，筆克遠東亦拓展新的主要市場，目前內地市場佔了公司業務的55%，謝松發表示，早在5年前已經覺得不應該單靠內地或過度側重亞洲區，所以一直想發展其他地域，例如去年收購了美國一間廣告解決方案公司，今年亦收購了一間英國企業。謝松發指出，經濟有周期，過去10年貿易格局已經在變化，「其實製造業遷移早在貿易戰發生前已經在發生，但他們對展覽的需求其實沒變，只是換個地方而已」，所以除了英美、筆克遠東近年亦在東南亞佈局，例如擴大越南團隊，在緬甸建展覽館，下一步會在菲律賓尋找適合的會展中心作投資。

新科技也是筆克遠東加強競爭力的一環，今年初公司便推出了「pico-X」，透過數據收集與分析，令展位設計可以更精準迎合目標對象的喜好，為客戶帶來更顯著的效果。