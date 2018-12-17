經濟
內地人‧香港樓系列之一
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內地流動性收緊 民企大股東押股套現成風

【明報專訊】近年內地資金湧港買樓、買地、買上市殼股，除了惹來走資、轉移資產之嫌外，資金鏈問題亦引起市場關注。近年無數本港上市的中資公司大股東押股成風，A股更幾近無股不押，一方面與內地流動性收緊，對民企不易放貸有關，上市公司股東只好押股套現，但亦有股東押股只為套現再收購企業，藉此急速擴張。

王永紅旗下的內房中弘股份（深：000979）亦在過去10年間不停跨界併購超過40宗，令市場留下深刻、激進印象。但內房屬於高槓桿、快周轉行業，但中弘卻力拓旅遊地產、主題商業項目等會大量沉積資金、周期較長的項目，加上內地房地產調控政策影響，令公司房地產項目銷售並不理想，多方影響下導致資金鏈漸漸出現問題。

中弘近10年併購逾40宗

王永紅近年多次涉足港股，包括計劃收購盈進集團（1386）（現稱國投集團控股）、開易控股（2011）及中璽國際（0264），僅得盈進未能收購成功。買殼的背後，似乎是看中境外上市公司的融資能力。

中資企業慣常做法是取得殼股後，便即按殼借錢，但風險在於一旦股價暴跌，或無力償債，金主或會將殼主斬倉，出現吞殼事件。

王永紅分別將開易控股的持股全數抵押予中資華融，又將中璽持股近2.3億股或60.09%抵押予茂宸資源財務（前稱民信資源財務/貸款人），以取得借款共3.37億元；但最終王永紅因無力償債，茂宸即轉售中璽持股。

[內地人‧香港樓系列之一]

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