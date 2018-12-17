匯銀三度改名轉主業 去年委兩年輕女任高層

匯銀在去年6月公布，委任22歲的孟筱茜為行政總裁及多間子公司董事，以及23歲的陳雅文成為集團執行董事及首席財務官，其中陳雅文是公司主要股東、深圳市政協委員陳春暉的女兒。

一為主要股東陳春暉女兒

有別於一般上市公司委任高層時「大秀」其履歷，加強市場信心的舉動，匯銀對於孟筱茜的簡介僅得一句：「恒富控股（0643）的業務拓展經理，主管企業整體發展及控制投資風險於合適水平，月薪6萬元」。

集團亦由2016年起先後三度易名及轉變所發展業務。匯銀前身為天年生物，天年原業務為生產及買賣保健產品等，但在2016年收購電子商務平台「消費寶」及網上租賃平台ECrent後，先在2016年2月公布欲改名天年集團，其後在8月再公布欲改名為共享經濟集團，最終在2017年7月再改為匯銀控股。

旗下公司曾推「出租寵物」惹議

而共享經濟集團亦曾出現不少惹人注目的新聞，旗下ECrent推出「rent a pet（出租寵物）」風波，但遭到關注動物權益人士非議而煞停；在亞視財困時，又曾流傳ECrent代表與當時亞視大股東王征等簽約收購股權的照片等。

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