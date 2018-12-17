內地富豪疑水緊 薄扶林屋地易手 妻辭物業控股公司董事 匯銀主要股東入主

明報記者 方楚茵

沙宣道屋地於去年1月由長實轉讓予私人公司Hina Tor Limited，董事包括韓熙庭（Han Catherine，又名韓文虹/HAN Wenhong）及秦明，市傳作價高達5億元。韓熙庭與曾出演名導演張藝謀所拍的《金陵十三釵》「怡春」一角的內地影星韓熙庭同名，市場盛傳兩者為同一人。韓熙庭於內地影藝圈不算有名，反而她丈夫王永紅，更惹人注意。

夫妻投古董未付款 佳士得入稟追討

王永紅是內房中弘股份董事長，近年進軍文旅、高端住宅及不同範疇投資，亦有來港買殼，目前是細價股開易（2011）大股東，王永紅曾透過旗下著融環球持有中璽國際（0264）；韓熙庭申報地址正正是中璽位於干諾道中遮打大廈總部辦公室。

不過，近期王永紅資金鏈多次傳出問題。去年香港佳士得春季拍賣，王永紅與韓熙庭以1.24億元天價投得古董「雍正粉青雙龍尊」，連同佣金成交價達1.4億元；但今年9月佳得士入稟香港高等法院向二人追討欠款及相關利息等，令王永紅資金問題曝光。

抵押中璽股權借款未還 5月遭茂宸「斬倉」

中弘今年3月開始爆出債務危機，集團發公告指，王永紅為處理旗下公司重組談判一直留港。但未待談判完成，今年5月中璽公布，由於王永紅未償還向茂宸（0273）旗下茂宸資源財務授出的3.37億元貸款，因而將他所持中璽約60.09%股權「斬倉」，轉售網貸之家創始人徐紅偉。

旗艦中弘股價低於1元 被迫A股退市

值得留意的是，據資料顯示，韓熙庭、秦明在去年2月仍擔任沙宣道屋地控股公司Hina Tor Limited董事時，曾獲同屬茂宸旗下茂宸投資管理承做按揭，借款1.1億元。但自王永紅爆出資金問題等傳聞後，韓熙庭及秦明在今年6至7月陸續辭去Hina Tor Limited、CHW Holdings Limited、盛昌發展等數家本港註冊公司董事職務。該批公司均曾由財務公司人員進駐。

至於王永紅資本王國旗艦中弘，在上月8日遭深交所強制退市，成為內地A股首隻因股價長期低於1元而被迫退市的內房股。

[內地人‧香港樓系列之一]