中央政治局會議微言大義

製造業升級 擴張內需市場

縱觀中共中央政治局會議不到2000字的公告，其中微言大義或可管窺一二。

中共中央政治局會議稱「保持經濟運行在合理區間」。這意味着，明年依然不會設定過高的經濟增長指標，一切求穩（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）。

在此基調下，有兩個投資方向值得關注。其一，製造業升級。其二，內需市場擴張。

聲勢浩大的中美貿易戰中，抱怨兩國貿易逆差的特朗普，更是不斷抨擊中國的產業政策以及智能財產權政策。中國不會束手就擒，至少不會放棄產業政策。

中共中央政治局會議稱「推動製造業高品質發展，推進先進製造業與現代服務業深度融合。」這裏說的現代服務業，不是指吃喝拉撒等生活服務業，而是包括5G、3D列印、大資料、雲計算、現代金融在內的生產服務業、新興服務業。後者既可以完善內地產業鏈，又可提高製造業競爭力。

製造業根本利益 不容犧牲

製造業升級及在全球價值鏈條上的向上延伸，是中國在全球競爭中的安身立命之本。中國可以增加購買美國商品，以換取外部經濟環境的改善。拋開貿易戰，美國大豆和巴西大豆，對中國來說沒什麼區別。但中國不會損害自身的根本利益——犧牲製造業。

製造業要完成升級換代，必須依靠外來技術和內部支援。特朗普不但威脅中國製造的美國市場、掐斷外部技術支持，還一再要求中國取消補貼等內部支持。

美國市場、美國技術，是美國對付中國的兩大命門。蘋果手機的供應商近日宣稱，如果美國徵收10%的關稅，他們將維持在內地的生產線；如果關稅上調至25%，就會考慮把生產線轉向他國。

龐大內需市場 中國殺手鐧

如此，既打擊了中國的就業、稅收，又掐斷了中國的技術來源。再加上華為、中興（0763）今年的遭遇，內地面臨的外部環境繼續充滿變數。

求人不如求己。即便沒有貿易戰，美國技術也不會白給中國。中國對付美國及其追隨者的法寶，不再是廉價勞動力，而是日漸逼近美國的內需市場。

此次中共中央政治局會議罕見地提出了「促進形成強大國內市場」。一度亢奮的內地市場今年漸趨穩定，反映消費品市場發展水準與規模的社會消費品零售總額絕大多數月份都維持8%到9%的增速。以往，這一增速高達兩位數。

形成強大國內市場比製造業升級更複雜。既要提高消費能力，為居民、企業減稅降費，促進就業；又要消除羈絆，比如擠壓消費的高房價。

[馮其十 神州新形勢]