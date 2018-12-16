最遲登萬屋苑 荃威呎價跌回1萬

今年3月，107個中原城市領先指數（CCL）成分大型屋苑首次全線實呎升穿1萬元時，荃灣花園是最後一個「登萬」的屋苑，現時跌回1萬。資料顯示，同類型單位R座高層07室，於今年7月以600萬、實呎12579元易手，即上述單位做價從高位回落21%。

原業主於1979年以約15.6萬元購入，持貨39年，帳面獲利464.4萬元，物業升值近30倍。

嘉湖3房實呎見8540元

另一上車屋苑、天水圍嘉湖山莊，有投資者趁市淡撈平盤作收租之用。祥益地產分行經理謝利官表示，上述成交單位為麗湖居1座中層B室，實用面積630方呎套3房單位，最新以538萬元購入單位，實呎8540元，屬市價成交，此類單位市值租金約1.4萬元，呎租22元，預計租金回報率約3.1厘。據悉，原業主於於2009年以178萬元購入，持貨9年，帳面獲利360萬元，單位升值逾2倍轉手。

怡心園3房累減93萬沽

此外，東九龍新盤鄰近二手屋苑亦要減價，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳怡心園錄本月首宗成交，該單位為2座中層E室，屬實用面積604呎套3房單位，於今年5月起放售，當時開價768萬元，惟今年下半年市况較靜，業主要面對現實，連降4口價以675萬元售出，累減93萬元或12%，折合實呎11,175元。據悉，原業主於2004年以197.3萬元購入，持貨14年，帳面獲利477.7萬元，物業值升2.4倍。

大角嘴奧朗‧御峰亦錄減價成交，利嘉閣地產分行經理史家樑表示，該單位為高層F室，實用面積321方呎，1房望開揚市景，原業主於今年9月起以750萬元放售，受中美貿易戰等因素影響本港樓市，故連月來累減150萬或20%至600萬元易手，折合實呎18,692元。