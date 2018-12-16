葡萄園商人建議投資農地

哈佛大學的水資源投資追溯至2012年，當時在中央海岸經營葡萄園買賣的Matt Turrentine，與當地葡萄園經理James Ontiveros成立了一家名為Grapevine Capital Partners LLC的農業投資諮詢公司，並建議哈佛大學投資農地，獲哈佛首肯。葡萄酒行業專家Rusty Gaffney在2015年寫道，Ontiveros曾告訴他，Grapevine建議哈佛投資的土地，即使面對氣候變暖、變乾，仍有足夠的地下水進行種植。

2012年6月，Turrentine提交文件，成立由哈佛全資擁有的Brodiaea，然後開始在San Luis Obispo縣投資農地。根據該縣的紀錄，Grapevine在洛杉磯西北300公里的山谷，為哈佛選定農地。根據當地地下水機構的報告，該地區的地下水比其他Paso Robles葡萄酒產區更易抽取。

環保人士不滿哈佛控制水源

根據課稅價值，Brodiaea已是San Luis Obispo縣10大地產擁有者之一。2013年夏天，在Paso Robles與Shandon鎮之間、幾個在哈佛葡萄園以西約16公里的水井乾涸。普遍認為，井水乾涸是因為乾旱導致葡萄園抽取更多地下水。居民開始參加縣級會議，要求保護地下水源，保護範圍包括哈佛擁有的土地，擔心哈佛的葡萄園用水太多。

2013年8月27日起，縣監管機構緊急暫停新的農業水井。在禁令生效前一天，Brodiaea申請許可，在該縣鑽7個全縣最深的井，抽取的水量足以在90分鐘內填滿一個奧運標準泳池。即使氣候乾旱令水位下降，也可確保其農地可繼續抽水。

環保分子Kat Taylor今年早前辭去哈佛大學監事會（Board of Overseers）的職務，抗議哈佛的基金對石化燃料和水資源等的投資。該監事會協助管理大學，但無權干預哈佛的投資。她認為，從短期來看，哈佛的投資與開發葡萄園有關，長遠來看是對水源的控制。

[企業地球村]